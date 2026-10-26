Aiuole agli incroci delle provinciali, il Libero Consorzio cerca sponsor per 138 aree

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Sono 138 le aree verdi agli incroci delle strade provinciali iblee, per un totale di circa 80 mila metri quadrati. Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa rilancia la collaborazione con privati e associazioni senza fini di lucro per prendersene cura, con l’obiettivo di migliorare il decoro del territorio e la qualità del paesaggio, in città come in campagna.

La formula non è nuova: da diversi anni l’Ente affida a soggetti esterni la manutenzione di parte delle aiuole. Oggi 44 aree, pari a circa 28 mila metri quadrati, sono già curate da privati che si occupano della manutenzione periodica; tutte le altre restano in carico al personale del Libero Consorzio, che garantisce pulizia e interventi.

Con le sponsorizzazioni si potrà sia curare il verde esistente sia realizzare nuovi spazi. La manutenzione dell’Ente riguarda anche altre aree di sua competenza, come il tratto di pista ciclabile lungo la Sp 66 tra Sampieri e Marina di Modica. L’idea, spiegano dal Libero Consorzio, è una gestione condivisa degli spazi verdi che valorizzi il patrimonio ambientale e paesaggistico ibleo.

Il modulo per l’istanza di sponsorizzazione delle aiuole spartitraffico e tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del Libero Consorzio, nella sezione Urp.

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