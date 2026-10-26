Ecosistema Urbano 2026, Palermo e Catania in coda alla classifica delle città green

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Palermo e Catania relegate in fondo alla classifica nel rapporto nazionale Ecosistema Urbano 2026, promosso da Legambiente e Ambiente Italia in collaborazione con Il Sole 24 Ore. Il rapporto monitora 106 città capoluogo di provincia, verificando lo stato di aria, acqua, rifiuti, mobilità e ambiente.

Le condizioni ambientali di queste due città siciliane, che poi sono le principali dell’isola, lasciano parecchio a desiderare, e ciò rappresenta la causa prima che non fa staccare loro il pass verso l’alta classifica, dove invece sono posizionate città che hanno fatto della performance ambientale uno stile di vita e di gestione del suolo e dell’aria. Crisi climatica ed emergenze ambientali contribuiscono parecchio a questa situazione di affanno, che interessa non poco il Sud e la Sicilia.

Palermo, penalizzata da scirocco e smog, quest’anno è scesa di tre posti in classifica: nel 2025 era al sestultimo posto, mentre quest’anno è terzultima. Un gradino più su, al quartultimo posto, c’è Catania, che ha lasciato l’ultimo posto della classifica del 2024. Alla base di questi dati negativi ci sono criticità come l’inquinamento atmosferico e l’aumento del consumo di suolo.

Se la Sicilia piange, la vicina Calabria non ride, se non per la città di Cosenza, che si assesta al nono posto in classifica: questo capoluogo calabrese risulta così la prima città del Sud Italia nella top ten, dopo aver lasciato la sedicesima posizione del 2025. A guidare la classifica sono Mantova, Trento e Bolzano, alle quali vanno i primi tre posti e che di fatto confermano il divario geografico fra Nord e Sud.

© Riproduzione riservata