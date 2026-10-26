Modica, l’Avis entra nel piano dell’offerta formativa dell’Istituto Archimede

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

La cultura del dono entra stabilmente nei programmi di un’altra scuola modicana. Dopo l’Istituto Grimaldi, anche l’Istituto Archimede ha firmato una convenzione con l’Avis Modica dedicata all’educazione al dono, alla solidarietà e alla salute, che finirà nel Piano triennale dell’offerta formativa.

A sottoscrivere l’accordo sono stati il dirigente scolastico Rosolino Balistrieri e il presidente dell’Avis comunale Luca Hanna, con il vicepresidente Gianni Frasca, il segretario Carmelo Avola e il consigliere Giorgio Rizza, che all’Archimede è anche docente.

La convenzione si basa sull’intesa nazionale tra Avis e ministero dell’Istruzione e del Merito per promuovere nelle scuole la solidarietà e il dono del sangue, rinnovata per altri tre anni nel dicembre 2025. Nell’ambito dell’educazione civica e alla salute, i volontari incontreranno gli studenti degli ultimi anni per parlare di donazione di sangue, plasma e cellule staminali emopoietiche, ma anche di prevenzione e stili di vita sani. Per le quinte è previsto il percorso “Donare è un’arte”, sui principi che rendono speciale il dono: libertà della scelta, costanza e gratuità.

Il dirigente Balistrieri ha spiegato che il nuovo Piano triennale sarà approvato entro novembre, al massimo nei primi giorni di dicembre, prima delle iscrizioni di gennaio, e sarà consultabile dalle famiglie su Scuola in Chiaro. Con l’Avis, ha ricordato, la collaborazione è consolidata da tempo. Per Hanna la novità è proprio la firma di protocolli con le scuole che ospitano le attività di sensibilizzazione, per rendere la presenza dei volontari in classe «sempre più efficace e incisiva».

© Riproduzione riservata