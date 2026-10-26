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Modica, l’Avis entra nel piano dell’offerta formativa dell’Istituto Archimede
26 Ott 2026 10:39
La cultura del dono entra stabilmente nei programmi di un’altra scuola modicana. Dopo l’Istituto Grimaldi, anche l’Istituto Archimede ha firmato una convenzione con l’Avis Modica dedicata all’educazione al dono, alla solidarietà e alla salute, che finirà nel Piano triennale dell’offerta formativa.
A sottoscrivere l’accordo sono stati il dirigente scolastico Rosolino Balistrieri e il presidente dell’Avis comunale Luca Hanna, con il vicepresidente Gianni Frasca, il segretario Carmelo Avola e il consigliere Giorgio Rizza, che all’Archimede è anche docente.
La convenzione si basa sull’intesa nazionale tra Avis e ministero dell’Istruzione e del Merito per promuovere nelle scuole la solidarietà e il dono del sangue, rinnovata per altri tre anni nel dicembre 2025. Nell’ambito dell’educazione civica e alla salute, i volontari incontreranno gli studenti degli ultimi anni per parlare di donazione di sangue, plasma e cellule staminali emopoietiche, ma anche di prevenzione e stili di vita sani. Per le quinte è previsto il percorso “Donare è un’arte”, sui principi che rendono speciale il dono: libertà della scelta, costanza e gratuità.
Il dirigente Balistrieri ha spiegato che il nuovo Piano triennale sarà approvato entro novembre, al massimo nei primi giorni di dicembre, prima delle iscrizioni di gennaio, e sarà consultabile dalle famiglie su Scuola in Chiaro. Con l’Avis, ha ricordato, la collaborazione è consolidata da tempo. Per Hanna la novità è proprio la firma di protocolli con le scuole che ospitano le attività di sensibilizzazione, per rendere la presenza dei volontari in classe «sempre più efficace e incisiva».
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