Vittoria, risse e paura nella movida: lo sfogo di uno studente riapre il caso sicurezza

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Tornare a casa nel fine settimana, ritrovare gli amici, uscire la sera. E fare i conti, invece, con risse ed episodi di violenza nei luoghi della movida. È la testimonianza che Daniele, un ventenne vittoriese che studia all’università fuori città, ha affidato ai social, raccontando il proprio disagio per il clima che si respira in alcune serate a Vittoria.

Il suo sfogo ha riportato al centro del dibattito il tema della sicurezza urbana, della vivibilità e del decoro nei luoghi della socialità, a Vittoria come a Scoglitti: per i giovani che vogliono divertirsi, ma anche per commercianti e imprenditori che in quelle zone lavorano.

A raccogliere l’appello è stato il segretario cittadino di Forza Italia, Andrea La Rosa, che chiede un controllo del territorio più incisivo, con una presenza maggiore delle forze dell’ordine e un dialogo costante con Prefettura e ministero dell’Interno per ottenere più risorse e uomini. Non basta, sostiene, invocare il sotto-organico: servono strumenti adeguati per controlli efficaci nelle zone più sensibili, contrasto al degrado e alla microcriminalità e una strategia condivisa tra gli enti. «I giovani hanno il diritto di vivere Vittoria e Scoglitti in sicurezza», conclude, chiedendo di smettere con i rimpalli di responsabilità.

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