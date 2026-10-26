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Luna piena di ottobre accanto al faro di Portopalo: lo scatto suggestivo di Gianni Tumino
26 Ott 2026 06:12
Una grande luna piena che si alza sopra un banco di nuvole, mentre in basso, oltre la macchia, svetta la torre bianca del faro. È l’immagine che il fotografo ragusano Gianni Tumino ha realizzato nel pomeriggio di oggi, domenica 25 ottobre 2026, a Cozzo Spadaro, nel territorio di Portopalo di Capo Passero, l’estrema punta sud-orientale della Sicilia.
Lo scatto è stato realizzato alle 16.45, ora locale, nel momento in cui la luna piena di ottobre sorgeva a lato del faro, regalando una composizione in cui il disco lunare e la sagoma della costruzione si rispondono a distanza.
Per gli appassionati di fotografia, Tumino ha utilizzato una Canon EOS R5 mirrorless con obiettivo Canon RF 100-500 mm, impostato a 500 mm, diaframma f/11, tempo di posa di 1/640 di secondo e sensibilità ISO 1.600. L’immagine è stata poi lavorata con Lightroom e Photoshop.
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