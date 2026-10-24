Pozzallo avrà nuovi scuolabus: ottenuti i fondi per rinnovare il trasporto degli studenti

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A Pozzallo arriveranno nuovi scuolabus. Sono stati ottenuti i fondi destinati all’acquisto dei mezzi per il trasporto degli studenti della città, un intervento che punta a migliorare la sicurezza dei ragazzi nei tragitti verso le scuole. Ad annunciarlo è il circolo cittadino di Fratelli d’Italia, che rivendica il risultato come frutto delle interlocuzioni avviate con il deputato regionale Giorgio Assenza.

La questione della sicurezza nei pressi degli istituti scolastici, ricordano dal partito, era stata sollevata più volte negli ultimi tempi, raccogliendo le preoccupazioni di genitori e personale della scuola. Lo stanziamento arriva ora come risposta a quelle segnalazioni e al lavoro di ascolto portato avanti sul territorio.

«Mentre altri si limitano alle parole», sottolinea il coordinatore cittadino Luca Susino, il circolo lavora per portare soluzioni concrete ai problemi affrontati ogni giorno. Susino esprime soddisfazione per il risultato e ringrazia Assenza per l’attenzione e la prontezza con cui ha recepito le esigenze della città, traducendole in un intervento reale.

Fratelli d’Italia Pozzallo assicura che continuerà a seguire le istanze del territorio, garantendo che trovino riscontro nelle sedi istituzionali.

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