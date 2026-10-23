Ragusa, da stasera il bus di notte: la Linea 6 porta in centro fino all’1:30

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Per raggiungere il centro di Ragusa il venerdì sera non servirà più l’auto. Parte stasera, in via sperimentale, la Linea 6 Notte per il Centro, il nuovo collegamento notturno che si affianca alle corse serali già attive da e per Ragusa Ibla e allarga la rete di trasporto urbano alle ore serali.

Il servizio sarà attivo il venerdì, con un passaggio ogni 45 minuti nella fascia compresa tra le 20:30 e l’1:30. L’itinerario è circolare e collega i quartieri residenziali con il cuore di Ragusa Superiore, nell’intento di offrire ai cittadini, e in particolare ai più giovani, un’alternativa sicura e sostenibile per raggiungere i luoghi di ritrovo serali.

Le fermate sono quindici: via Sergio Ramelli 18, via Norvegia, via Fieramosca (ai civici 226, 168, 104 e 88), via Fanfulla da Lodi 30, corso Vittorio Veneto 779, via Archimede 343, via del Plebiscito 32, via Ugo La Malfa, viale Europa 6, piazza San Giovanni, via Carducci e infine di nuovo via Archimede 343.

Per il sindaco Peppe Cassì si tratta di «un passo concreto» verso una città più dinamica e vicina ai ragazzi e alle famiglie, che permette di vivere il centro senza auto e senza la ricerca di un parcheggio, sostenendo al tempo stesso le attività commerciali ed enogastronomiche della zona.

L’assessore alla Mobilità Giovanni Gurrieri ritiene la mobilità cittadina ormai matura per i servizi notturni, come avviene nelle principali città italiane, e indica nei giovani dei Venerdì Liceali i primi destinatari della linea. L’amministrazione monitorerà l’andamento della sperimentazione, pronta a consolidare il modello in base alla risposta dell’utenza. Nelle prossime settimane, ha annunciato Gurrieri, l’obiettivo è attivare nuove linee serali, con collegamenti verso piazza Stazione, punto di riferimento per le navette da e per Ibla, e verso il terminal Scalo Merci.

Foto inviata dall’Ufficio stampa del Comune di Ragusa

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