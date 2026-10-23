Modica, investita al Polo commerciale a settembre: è morta Francesca Maci, 81 anni

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Non ce l’ha fatta Francesca Maci. La donna modicana di 81 anni investita a settembre nella zona del Polo commerciale di Modica è morta all’ospedale di Catania, dove era ricoverata da settimane per le gravissime ferite riportate.

L’incidente era avvenuto la mattina del 22 settembre, nei pressi del quartiere Treppiedi. L’anziana stava camminando lungo la carreggiata quando è stata travolta da una Fiat Panda. A soccorrerla per primi erano stati un operatore del 118 fuori servizio e un infermiere che si trovavano in zona; poi l’ambulanza del 118 l’aveva trasferita d’urgenza a Catania, con numerosi traumi e un grave trauma cranico. Nelle settimane successive le sue condizioni sono progressivamente peggiorate, fino al decesso.

Sul posto, il giorno dell’investimento, erano intervenuti gli agenti della Polizia locale di Modica per i rilievi e la ricostruzione della dinamica. Con la morte della donna, la posizione del conducente dell’auto è ora al vaglio degli inquirenti per l’ipotesi di omicidio stradale. I funerali si sono svolti oggi pomeriggio nella chiesa della Madonna delle Lacrime, a Modica.

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