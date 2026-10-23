Pestaggio in piena notte nelle campagne di Modica: 40enne finisce in ospedale

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L’episodio di violenza si è verificato in contrada Costanzo-Pizzilli. Il giovane avrebbe avuto la peggio nel tentativo di difendere un vicino. Almeno queste le prime notizie venute fuori da dopo il grave fatto delinquenziale. La Polizia di Stato, che ha in carico le indagini, sta cercando di ricostruire cosa sia realmente accaduto in piena notte poco dopo la una, fra buio e silenzio, in quella zona rurale modicana abitata da alcune famiglie.

Il quarantenne ha riportato la frattura della mandibola oltre che diversi traumi in alcune parti del corpo. A riscontrarli i sanitari del pronto soccorso dove la vittima è stata accompagnata nel cuore della notte dall’equipe del 118 che è intervenuta sul posto del pestaggio allertati per le serie condizioni del giovane. Dal primo racconto sarebbe emerso che il quarantenne sarebbe stato picchiato di brutto solo per difendere un vicino che sarebbe stato, invece, l’obiettivo diretto della spedizione punitiva. Un gesto di generosità costato caro al giovane.

Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti allertati dai medici del pronto soccorso dell’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica. A loro il compito di mettere assieme le fasi del pestaggio ed individuare le esatte motivazioni che hanno suggerito questa azione delinquenziale. Ma soprattutto di accertare chi siano stati gli autori di questa azione violenza che non hanno risparmiato quanto hanno trovato sulla loro strada decisi a farsi giustizia da se. Capire se le percosse siano riconducibili ad una sola persona o se i protagonisti siano stati più di uno.

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