Modica, il dolore per Stefano unisce i suoi giovani amici: fiori, candele e messaggi per custodirne il ricordo

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A Modica, la prematura scomparsa di Stefano ha lasciato un vuoto profondo non soltanto nella sua famiglia, ma anche nei cuori dei tanti ragazzi che con lui hanno condiviso giornate, esperienze e ricordi.

Sono soprattutto i giovanissimi, tra i 12 e i 17 anni, a fare i conti con una perdita difficile da comprendere e da accettare. Ragazzi che si ritrovano improvvisamente davanti a un dolore che nessuno dovrebbe essere costretto ad affrontare così presto, cercando conforto nella vicinanza reciproca e nei ricordi di un amico che non c’è più.

In questi giorni, il muro su cui è comparsa la scritta “Stefano vive nei nostri cuori” è diventato un luogo di raccoglimento spontaneo. Fiori, candele accese e piccoli gesti d’affetto raccontano il bisogno di sentirlo ancora vicino, di trovare uno spazio in cui condividere la tristezza e custodire ciò che resta di un legame speciale.

“Prendetevi cura di questa piazza”. A rivolgersi ai ragazzi è stato anche il loro ex allenatore, che per anni li ha accompagnati sui campi da calcio e ha condiviso con loro una parte importante della crescita. Recandosi nel luogo dedicato a Stefano, ha trovato tanti giovani stretti gli uni agli altri, intenti a consolarsi e a farsi forza. Un’immagine che lo ha profondamente colpito e che lo ha spinto a lasciare un messaggio carico d’affetto, rivolto non soltanto ai ragazzi presenti, ma anche a quelli che non avevano ancora avuto modo di raggiungere la piazza. Il suo invito è semplice: portare un fiore, una lettera, una maglia da calcio o qualsiasi altro oggetto capace di raccontare un momento vissuto insieme a Stefano. Un modo per trasformare il ricordo in qualcosa di concreto, mantenendo vivo il legame con il ragazzo.

Ma c’è anche una richiesta importante: prendersi cura di quel luogo nel tempo, mantenerlo pulito e rispettarlo, affinché non sia soltanto un punto di ritrovo nei giorni immediatamente successivi alla tragedia, ma uno spazio in cui continuare a sentirsi vicini a Stefano anche nei mesi e negli anni a venire.

“Ti voglio bene Stefano, ovunque tu sia. E voglio bene anche a voi, ragazzi. Fatevi forti e aiutatevi a vicenda ad affrontare questo dolore”, è il senso del messaggio con cui il mister ha voluto stringersi idealmente ai suoi giovani, ricordando loro che nessuno deve affrontare da solo una sofferenza così grande.

A raccontare un’altra immagine di questa vicenda è una mamma, che si è fermata a osservare i ragazzi mentre sistemavano con cura i fiori e gli altri segni lasciati in memoria di Stefano. Nel suo racconto ci sono silenzi, parole sussurrate, ricordi condivisi e persino qualche sorriso, nato ripensando alle esperienze vissute insieme. Nei volti dei ragazzi, la donna ha riconosciuto il dolore, ma anche una tenerezza capace di commuovere.

“Ieri mi sono fermata a osservarli. I nostri figli, e i loro compagni, mentre con cura sistemavano il ricordo di Stefano”, scrive. Gesti semplici, ma pieni di significato, che hanno mostrato quanto possa essere forte il legame tra ragazzi e quanto sia importante, soprattutto nei momenti più difficili, potersi sostenere a vicenda. La mamma racconta di essere rimasta senza parole davanti alla loro unione e alla forza con cui stanno cercando di attraversare un momento tanto delicato. Un dolore troppo grande per la loro giovane età, che tuttavia non ha cancellato la capacità di esserci gli uni per gli altri. In ognuno di loro ho visto il dolore negli occhi, ma anche una sensibilità e una tenerezza che solo l’innocenza — quella vera, quella buona — sa ancora avere”, scrive, concludendo con parole che racchiudono tutto il senso di quanto osservato: “I nostri figli sono speciali”.

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