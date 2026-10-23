Monterosso Almo, comune in dissesto ma generoso: donazione per una casa d’accoglienza in Congo

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Una donazione, seppur esigua, per costruire, a migliaia di chilometri di distanza, un luogo di ritrovo e di accoglienza per la comunità congolese. È il contributo che il comune di Monterosso Almo ha concesso a padre Sebastiano Amato, missionario saveriano che ha trascorso gran parte della sua missione nella Repubblica Democratica del Congo.

La richiesta del missionario

Padre Amato, missionario «di lungo corso» come lo definisce l’atto, ha chiesto al Comune un aiuto di mille euro per realizzare la struttura lo scorso 30 settembre e la sua richiesta è stata soddisfatta. Il Comune richiama nella sua decisione il senso dell’azione missionaria: lotta alla povertà, sostegno sanitario ed educativo, cooperazione con i Paesi a basso reddito. L’opera, si dice, riveste finalità di interesse pubblico.

Da dove arrivano i soldi

Il dettaglio più interessante sta nella copertura. Metà della somma, 500 euro, viene dal contributo straordinario per i servizi sociali assegnato dal ministero dell’Interno, d’intesa con il ministero dell’Economia, con il decreto del 24 giugno 2025. Gli altri 500 euro sono imputati a un secondo capitolo della spesa sociale. Secondo la delibera che dispone la donazione, l’iniziativa non pesa sul bilancio comunale, perché finanziata con il contributo statale.

Un Comune con i conti sotto la lente

La scelta arriva in un momento delicato per le casse di Monterosso. Nella stessa seduta la Giunta ha approvato il riaccertamento straordinario dei residui da trasferire all’Organismo straordinario di liquidazione, l’organo che gestisce i debiti pregressi dei Comuni in dissesto. Destinare fondi pensati per i servizi sociali a un progetto all’estero è una scelta legittima, ma potrebbe far discutere in un paese alle prese con il risanamento dei conti. Sul piatto, d’altra parte, c’è una cifra contenuta e una causa che parla da sé.

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