Ripresa lenta del mercato ortofrutticolo di Vittoria: prezzi più bassi, il fine settimana sarà decisivo

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Ripresa lenta del mercato ortofrutticolo di Vittoria. Dopo lo sblocco della vertenza dei Tir, i primi quantitativi di merce stanno arrivando nel mercato di Vittoria.

Nel mercato vittoriese stamattina sono arrivati i primi bancali di zucchine, melanzane, cetrioli e peperoni, cioè i prodotti che hanno maggiore necessità di essere raccolti. Le zucchine, di solito, vengono raccolte ogni due o tre giorni per evitare che diventino troppo grandi e che la pianta venga danneggiata, bloccando la produzione successiva.

In questi giorni gli agricoltori sono stati costretti a raccogliere la merce anche per mandarla al macero, senza poterla avviare alla vendita.

Questa mattina i primi quantitativi sono arrivati nei box del mercato, anche se a rilento. “La ripresa è ancora lenta – spiega il presidente dei concessionari, Tony Margiotta – solo nei prossimi giorni capiremo quali saranno gli effetti sul mercato di questa lunga crisi”.

“Le notizie che ci arrivano non sono univoche – aggiunge il commissionario Filippo Giombarresi –. La Sicilia, la Calabria e la Puglia sono libere, i blocchi sono stati rimossi. Ci dicono che ci siano ancora delle difficoltà in Campania e nel Lazio, nella zona di Fondi. Alcune agenzie di autotrasporto stanno effettuando dei carichi per le zone libere, non per Campania e Lazio”.

I prezzi dei prodotti stamattina sono leggermente al ribasso. Le zucchine vengono vendute a 60 centesimi; prima dello sciopero si vendevano anche a un euro. Le melanzane sotto serra sono quotate 70-90 centesimi, la melanzana a campo aperto e la violetta hanno un prezzo di vendita di 40-50 centesimi. I cetrioli sono quotati 30-40 centesimi, va meglio per i peperoni, quotati 2,40-2,80 euro.

I quantitativi per ora sono limitati: già nel pomeriggio o domani nel mercato dovrebbero arrivare maggiori quantitativi di merce, che gli agricoltori stanno raccogliendo in queste ore. E nel fine settimana ci sarà spazio anche per il pomodoro, ciliegino o piccadilly, che finora ha avuto un ottimo prezzo di vendita, 4 o 5 euro. Nel fine settimana si effettuano i carichi per i grandi mercati del Nord Italia e si potrà comprendere quali saranno stati gli effetti della crisi.

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