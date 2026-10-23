Finta polizza auto online, truffato un comisano: denunciata una 40enne del Trapanese

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Un preventivo online per rinnovare l’assicurazione dell’auto, il numero di cellulare lasciato nel modulo e, poco dopo, la telefonata di sedicenti operatori assicurativi. È cominciata così la truffa ai danni di un uomo di Comiso, che ha portato gli agenti del Commissariato di Polizia della città a denunciare una donna di 40 anni residente nel Trapanese, ritenuta responsabile di truffa aggravata e riciclaggio.

Con fare convincente, i falsi assicuratori avevano indotto la vittima a versare la somma pattuita con una ricarica PostePay. Il raggiro è venuto a galla quando i truffatori hanno preteso un ulteriore pagamento per il rilascio del contrassegno: a quel punto l’uomo ha capito e si è rivolto alla Polizia, presentando querela.

Gli accertamenti degli investigatori hanno permesso di risalire all’intestataria della carta ricaricabile, deferita all’Autorità giudiziaria. Come sempre, vale la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva.

Come difendersi

La Polizia di Stato invita alla massima prudenza con le offerte assicurative sul web: diffidare dei pagamenti richiesti su carte prepagate e verificare sempre che siti e compagnie siano iscritti negli elenchi ufficiali dell’Ivass.

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