Due giorni in cui la provincia di Ragusa torna protagonista, a livello regionale, in tema di Medicina di Laboratorio. Per questo appuntamento sono attesi nel capoluogo ibleo, venerdì 23 e sabato 24 ottobre, accademici, biologi, laboratoristi, medici patologi clinici, tecnici sanitari di laboratorio biomedico ed infermieri per un aggiornamento scientifico trasversale volto a fare incontrare ricerca […]
Finta polizza auto online, truffato un comisano: denunciata una 40enne del Trapanese
23 Ott 2026 17:00
Un preventivo online per rinnovare l’assicurazione dell’auto, il numero di cellulare lasciato nel modulo e, poco dopo, la telefonata di sedicenti operatori assicurativi. È cominciata così la truffa ai danni di un uomo di Comiso, che ha portato gli agenti del Commissariato di Polizia della città a denunciare una donna di 40 anni residente nel Trapanese, ritenuta responsabile di truffa aggravata e riciclaggio.
Con fare convincente, i falsi assicuratori avevano indotto la vittima a versare la somma pattuita con una ricarica PostePay. Il raggiro è venuto a galla quando i truffatori hanno preteso un ulteriore pagamento per il rilascio del contrassegno: a quel punto l’uomo ha capito e si è rivolto alla Polizia, presentando querela.
Gli accertamenti degli investigatori hanno permesso di risalire all’intestataria della carta ricaricabile, deferita all’Autorità giudiziaria. Come sempre, vale la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva.
Come difendersi
La Polizia di Stato invita alla massima prudenza con le offerte assicurative sul web: diffidare dei pagamenti richiesti su carte prepagate e verificare sempre che siti e compagnie siano iscritti negli elenchi ufficiali dell’Ivass.
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