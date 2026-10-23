Santa Croce Camerina, 760 mila euro dalla Regione per strade e luci verso le borgate

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Strade da sistemare e tratti da illuminare lungo i collegamenti con il mare: è qui che arriveranno i fondi destinati dalla manovra regionale a Santa Croce Camerina. Sono 760 mila euro in tutto, distribuiti tra la riqualificazione della viabilità e il potenziamento della pubblica illuminazione nelle contrade e sulle strade che portano dal centro abitato alle località costiere.

La parte più consistente arriva dagli emendamenti presentati dal deputato regionale Giorgio Assenza: 200 mila euro per la circonvallazione in contrada Pezza e per via Pirandello, 300 mila euro per la strada comunale 6 nel tratto tra Punta Secca e Caucana e 80 mila euro per l’illuminazione dell’ex strada regionale 24, che collega Santa Croce a Punta Braccetto. Per la luce sull’ex provinciale 120, nel tratto tra Santa Croce e Casuzze e in contrada Pescazze, ci sono 100 mila euro da un emendamento di Assenza, ai quali se ne aggiungono altri 80 mila grazie al deputato Ignazio Abbate: l’intervento potrà contare così su 180 mila euro complessivi.

Per il sindaco Peppe Dimartino si tratta di risorse che toccano da vicino la vita dei cittadini e i collegamenti con le borgate marinare: riqualificare le strade e potenziare l’illuminazione, spiega, significa più sicurezza, spostamenti migliori e una maggiore vivibilità delle diverse zone del territorio. Il sindaco ringrazia Assenza per gli emendamenti e Abbate per il contributo all’illuminazione dell’ex provinciale 120. «Quando le istituzioni lavorano in sinergia, al di là delle appartenenze, è il territorio a beneficiarne».

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