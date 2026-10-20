Cento candeline per Giuseppa Gurrieri: Ragusa festeggia un secolo di vita

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Un compleanno che diventa anche un piccolo pezzo di storia della città. Giuseppa Gurrieri ha raggiunto il traguardo dei 100 anni, celebrando un secolo di vita a Ragusa.

Alla ricorrenza ha preso parte anche il sindaco Peppe Cassì, che ha voluto portare personalmente gli auguri dell’amministrazione comunale e della comunità ragusana alla nuova centenaria.

Un secolo attraversato significa custodire ricordi, cambiamenti e trasformazioni che appartengono non soltanto alla storia personale e familiare, ma anche a quella della città. Chi oggi compie cento anni ha visto Ragusa cambiare profondamente, attraversando periodi difficili, trasformazioni sociali e nuove generazioni.

Il compleanno di Giuseppa Gurrieri diventa così qualcosa di più di una ricorrenza privata: è anche l’occasione per rendere omaggio a una generazione che ha attraversato un intero secolo e che rappresenta una memoria preziosa per la comunità.

Per lei, insieme all’affetto dei suoi cari, sono arrivati anche gli auguri della città per un traguardo davvero speciale

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