Ragusa come non l’avete mai vista: un volo mozzafiato nel cuore della Vallata Santa Domenica

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Un concentrato di adrenalina e bellezza, tra vegetazione selvaggia, scorci suggestivi e testimonianze della storia cittadina. Il Parco della Vallata Santa Domenica, autentico polmone verde di Ragusa, diventa protagonista di uno spettacolare video realizzato da Danny Gurrieri, che regala una prospettiva insolita e affascinante su uno degli angoli più caratteristici della città.

Grazie a un drone FPV, capace di riprendere immagini immersive ad alta velocità, la telecamera sorvola la vallata, sfiora la vegetazione e attraversa scenari in cui la natura si intreccia con l’architettura storica.

Ma il momento più spettacolare arriva quando il drone attraversa a grande velocità lo stretto passaggio pedonale nella parte centrale del Ponte Vecchio. Una manovra di straordinaria precisione che regala qualche secondo di pura adrenalina.

Il risultato è un viaggio visivo che racconta una Ragusa sorprendente, dove il fascino della pietra antica incontra la forza di una natura ancora rigogliosa. Un video che non si limita a mostrare un paesaggio, ma invita a riscoprirlo. Perché, a volte, basta cambiare prospettiva per accorgersi della bellezza che abbiamo ogni giorno sotto gli occhi.

Guardate il video: il passaggio sotto il Ponte Vecchio è davvero impressionante!

© Riproduzione riservata