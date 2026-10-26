Due giorni in cui la provincia di Ragusa torna protagonista, a livello regionale, in tema di Medicina di Laboratorio. Per questo appuntamento sono attesi nel capoluogo ibleo, venerdì 23 e sabato 24 ottobre, accademici, biologi, laboratoristi, medici patologi clinici, tecnici sanitari di laboratorio biomedico ed infermieri per un aggiornamento scientifico trasversale volto a fare incontrare ricerca […]
Ragusa come non l’avete mai vista: un volo mozzafiato nel cuore della Vallata Santa Domenica
26 Ott 2026 08:45
Un concentrato di adrenalina e bellezza, tra vegetazione selvaggia, scorci suggestivi e testimonianze della storia cittadina. Il Parco della Vallata Santa Domenica, autentico polmone verde di Ragusa, diventa protagonista di uno spettacolare video realizzato da Danny Gurrieri, che regala una prospettiva insolita e affascinante su uno degli angoli più caratteristici della città.
Grazie a un drone FPV, capace di riprendere immagini immersive ad alta velocità, la telecamera sorvola la vallata, sfiora la vegetazione e attraversa scenari in cui la natura si intreccia con l’architettura storica.
Ma il momento più spettacolare arriva quando il drone attraversa a grande velocità lo stretto passaggio pedonale nella parte centrale del Ponte Vecchio. Una manovra di straordinaria precisione che regala qualche secondo di pura adrenalina.
Il risultato è un viaggio visivo che racconta una Ragusa sorprendente, dove il fascino della pietra antica incontra la forza di una natura ancora rigogliosa. Un video che non si limita a mostrare un paesaggio, ma invita a riscoprirlo. Perché, a volte, basta cambiare prospettiva per accorgersi della bellezza che abbiamo ogni giorno sotto gli occhi.
Guardate il video: il passaggio sotto il Ponte Vecchio è davvero impressionante!
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