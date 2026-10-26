Ragusa-Catania, stipendi a rischio e cantieri in bilico: sciopero il 3 novembre

Si apre un nuovo fronte di preoccupazione per i lavori della Ragusa-Catania. Martedì 3 novembre i lavoratori impegnati nel cantiere del Lotto 3 incroceranno le braccia per protestare contro il rischio di ritardi nel pagamento degli stipendi, le incertezze sul futuro occupazionale e la possibilità che i lavori subiscano rallentamenti o addirittura uno stop.
A proclamare lo sciopero sono state Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, al termine di un’assemblea con i lavoratori dell’appalto affidato da Anas a CMC Ravenna. Le tre organizzazioni sindacali hanno dichiarato anche lo stato di agitazione, chiedendo risposte immediate sul futuro del cantiere.
Stipendi, posti di lavoro e tempi dell’opera: le tre incognite
Al centro della vertenza ci sono soprattutto le garanzie economiche e occupazionali. I sindacati chiedono a CMC Ravenna e ad Anas, in qualità di stazione appaltante, di assicurare la regolarità delle retribuzioni, la salvaguardia di tutti i posti di lavoro e un cronoprogramma credibile che consenta di portare avanti l’opera senza ulteriori incertezze. A rendere più delicata la situazione è anche quanto sta accadendo in altre commesse riconducibili alla stessa impresa, dove fermi e difficoltà operative alimentano i timori di possibili ripercussioni sull’occupazione.
I sindacati chiedono un confronto urgente
“Occorrono risposte chiare e impegni verificabili sulla tutela dei lavoratori e sul futuro dei cantieri”, dichiarano Omar Dell’Ombra della Feneal Uil, Domenico Murabito della Filca Cisl e Dario Gulisano della Fillea Cgil. Le organizzazioni sindacali sollecitano l’apertura immediata di un tavolo di confronto tra CMC Ravenna, Anas, istituzioni competenti e rappresentanti dei lavoratori, per individuare soluzioni concrete e soprattutto tempi certi. La vertenza assume un peso particolare perché riguarda una delle infrastrutture più attese della Sicilia sudorientale. La Ragusa-Catania rappresenta infatti un collegamento strategico per la mobilità, il sistema produttivo e lo sviluppo economico del territorio.
Il rischio, adesso, è che alle difficoltà di un’opera già complessa si aggiungano nuove incognite sul fronte dei cantieri e dell’occupazione.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni impegnate nella valorizzazione delle eccellenze siciliane, tra cui quelle legate al Cioccolato di Modica IGP.
Il suo percorso formativo comprende studi presso l'Università Kore di Enna e l'Università eCampus.
**La cifra distintiva del suo profilo professionale è la capacità di mettere in relazione mondi differenti:** il rigore dell'informazione giornalistica, la visione strategica del marketing, la sensibilità della comunicazione istituzionale e la creatività della progettazione culturale.
Un percorso costruito attorno a una convinzione: comunicare non significa soltanto trasmettere informazioni, ma dare forma alle idee, costruire relazioni e trasformare il valore di un territorio in un racconto capace di raggiungere le persone.
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