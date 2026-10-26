Ragusa, non ce l’ha fatta l’86enne investito da uno scooter in viale dei Platani

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Era appena uscito dalla farmacia quando uno scooter lo aveva travolto. Dopo circa un mese in ospedale, non ce l’ha fatta l’anziano di 86 anni investito lo scorso 25 settembre in viale dei Platani, a Ragusa.

L’incidente era avvenuto davanti alla farmacia Antoci. Per una coincidenza, a soccorrerlo per primi erano stati i vigili del fuoco: una squadra che stava rientrando al Comando dopo un altro intervento aveva assistito all’investimento e si era fermata subito, prestando all’uomo le prime cure in attesa del 118.

L’86enne era stato poi trasferito all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, dove era stato affidato alle cure dei sanitari. L’impatto gli aveva provocato gravi traumi e le sue condizioni erano apparse da subito serie. Nonostante le cure, è morto a distanza di circa un mese dall’incidente.

Nell’incidente era rimasto ferito in modo non grave anche il giovane alla guida dello scooter. I rilievi erano stati affidati alla Polizia locale, incaricata di ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Qui l’articolo del 25 settembre sull’incidente.

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