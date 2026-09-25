Investito da uno scooter a Ragusa; soccorso un 86enne

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Sono stati i vigili del fuoco di Ragusa a prestare il primo soccorso ad un anziano investito da uno scooter davanti alla farmacia Antoci di viale dei Platani a Ragusa. Le condizioni dell’uomo che ha 86 anni sono in fase di accertamento; stava uscendo dalla farmacia quando è stato investito da uno scooter.

Poco dopo l’incidente sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco che stava facendo rientro al Comando dopo un intervento che l’aveva impegnata per la segnalazione di animali vaganti lungo la strada statale 194. Le tecniche di primo soccorso sanitario che sono parte integrante dell’addestramento, hanno permesso ai vigili del fuoco di assistere l’anziano fino all’arrivo del personale del 118 che ha preso in cura l’86enne e lo ha portato al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Ferito in modo non grave anche il giovane che era alla guida dello scooter. I rilievi sono stati affidati alla pattuglia della Polizia locale che avrà il compito di ricostruire la dinamica di quanto avvenuto

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