Bombole di gas e benzina: attentato pronto a Vittoria?

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Bombole di gas, una tanica di benzina e segni di un principio di incendio. Allarmante episodio scoperto dalla Polizia locale di Vittoria. Il bersaglio è un immobile in contrada Serra Rovetto, lungo la SS 115, già acquisito al patrimonio comunale. Era stato realizzato abusivamente, senza le licenze edilizie e amministrative previste dalla normativa vigente. Secondo quanto riferisce il Comune, nel corso di un sopralluogo effettuato dal personale della Polizia Locale, gli operatori hanno riscontrato che la recinzione perimetrale era danneggiati in alcuni tratti e che l’accesso risultava privo di adeguati sistemi di chiusura.



All’interno dei due immobili presenti nell’area, evidenti segni di effrazione: porte forzate, vetri infranti e ambienti completamente vandalizzati, con la presumibile sottrazione di mobili e altri beni precedentemente lasciati all’interno. Nel corso dell’ispezione, nel salone principale della villa è stata rinvenuta una bombola di GPL collocata sopra un biliardo. Nelle immediate vicinanze del cancello d’ingresso sono state inoltre riscontrate evidenti tracce riconducibili a un principio d’incendio, e una tanica in plastica che, dall’odore che emanava, è probabile contenesse della benzina.

A seguito dell’intervento dei Vigili del Fuoco, all’interno dell’immobile sono state individuate e rimosse tre bombole contenenti GPL. Inquietante anche la presenza di residui di combustione e di panni intrisi di benzina, elementi che, secondo quanto riportato nella relazione di servizio, hanno fatto ritenere agli operatori che potesse essere stato posto in essere un tentativo di provocare un’esplosione o un incendio che per qualche motivo non si è concretizzato.

Dell’accaduto è stato informato il Commissariato di Pubblica Sicurezza, per gli eventuali profili di competenza, mentre sarà data comunicazione alla competente Autorità Giudiziaria per gli accertamenti e le valutazioni di legge.

L’Amministrazione comunale ha inoltre segnalato agli uffici competenti la

necessità di procedere con urgenza alla messa in sicurezza dell’area, attraverso un’adeguata chiusura degli accessi, attualmente privi di sistemi di protezione idonei.



«Quanto accaduto – dichiara l’Amministrazione comunale – evidenzia

ancora una volta l’importanza di garantire la sicurezza e il controllo degli immobili acquisiti al patrimonio pubblico. La presenza di bombole di GPL e di materiale infiammabile all’interno di un edificio non custodito rappresenta una situazione che richiede la massima attenzione. Gli accertamenti delle autorità competenti consentiranno di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e di individuare eventuali responsabilità».

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