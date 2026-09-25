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Gigante del mare salva 44 migranti, poi sbarco a Pozzallo
25 Set 2026 06:37
La nave cargo Trade, che batte bandiera delle Isole Marshall, un gigante del mare da 190 metri, ha messo in salvo a 200 miglia dalle coste siciliane, un barchino con 44 persone a bordo. Operazione non semplice proprio per la dimensione della nave. Una volta soccorsi i 44 migranti, e fatti salire a bordo, alla nave è stato indicato Pozzallo come porto di sbarco.
Ma i 190 metri di lunghezza non permettevano alla nave di entrare e così, un rendez vu: la motovedetta Cp 325 con a bordo i militari della Guardia costiera e il team Usmaf guidato dal medico Vincenzo Morello ha raggiunto il cargo e dopo i controlli sanitari, ha preso a bordo i 44 migranti (tra loro 10 minori) liberando il cargo e sbarcando a Pozzallo le persone salvate. Le nazionalità di provenienza sono Egitto, Pakistan e Bangladesh. Erano partiti da Bengasi ma dopo poche ore di navigazione avevano iniziato ad avere problemi con il motore.
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