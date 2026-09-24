Ultim’ora a Vittoria, colpi d’arma da fuoco davanti all’abitazione dell’assessore Cesare Campailla

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Momenti di forte tensione a Vittoria, dove nella serata sarebbero stati esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco davanti all’abitazione dell’assessore comunale Cesare Campailla. Secondo le prime informazioni, i colpi sarebbero stati almeno tre e potrebbero essere stati esplosi da un’auto o da una moto in movimento.

Sul posto sono intervenuti Polizia di Stato, Carabinieri e personale della Scientifica, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione dell’accaduto. Al momento non sarebbero stati rinvenuti bossoli sull’asfalto, circostanza che potrebbe essere compatibile con l’utilizzo di un revolver, ma si tratta di un elemento ancora al vaglio degli investigatori.

L’episodio arriva a pochi giorni dalle pesanti minacce comparse sui social e rivolte allo stesso Campailla e al sindaco Francesco Aiello. Non è però possibile, allo stato attuale, stabilire se vi sia un collegamento tra i due fatti.

L’area è stata interessata da un consistente dispiegamento delle forze dell’ordine. Le indagini sono in corso e la notizia è in aggiornamento.

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