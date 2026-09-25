Vittoria, cosa è successo davvero davanti casa dell’assessore Campailla? La Questura fa chiarezza

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Nessun colpo di arma da fuoco ieri sera a Vittoria. Dalla Questura arriva una netta smentita sull’ipotesi dei tre colpi di pistola che sarebbero stati esplosi nei pressi dell’abitazione dell’assessore Cesare Campailla.

Il rumore di tre colpi è stato sentito in maniera nitida al passaggio di un’auto in una strada del centro storico dove si trova l’abitazione dell’amministratore vittoriese. Sembrava trattarsi di tre colpi di arma da fuoco, forse un revolver o più facilmente dei colpi a salve, ma dalla Questura arriva la smentita. I rilievi effettuati dalla Polizia scientifica sia nella serata di ieri, sia questa mattina non avrebbero confermato l’esistenza dei tre colpi; nessun bossolo. Quei colpi sarebbero un rumore da attribuire alla vettura, non ad un’arma. Pare anche che il proprietario della vettura si sia presentato per chiarire.

Ieri sera un video diffuso sui social dal sindaco Francesco Aiello subito dopo l’accaduto faceva vedere un’auto che sfrecciava in velocità e il rumore dei tre colpi, due dei quali più nitidi. Ma per gli inquirenti quei rumori non sarebbero di arma da fuoco. Per il questore Salvatore Fazzino il rumore è da attribuire al passaggio di una macchina. E l’allarme lanciato ieri sera si ridimensiona. Il sindaco Aiello però sui social insiste: “Chi parla di marmitte non sa quello che dice. Il video è chiaro”.

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