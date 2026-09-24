Venerdì 6 novembre alle 11 in piazza Igea l'Asp di Ragusa presenta la campagna antinfluenzale 2026-2027: al termine si potrà vaccinarsi.
È venuto a mancare all’età di 77 anni Salvatore Firrito
24 Set 2026 21:28
A darne il triste annuncio sono la mamma, la sorella Maria Grazia, il cognato Luigi, i nipoti Valeria con Riccardo e Stefano con Michela, i piccoli Pablo e Sofia e tutti i familiari.
La camera ardente sarà allestita venerdì 25 settembre 2026, a partire dalle ore 11, nel salone della Chiesa parrocchiale di San Pio X. Nella stessa chiesa, alle ore 16, saranno celebrati i funerali.
Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza. La famiglia dispensa dalle visite.
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