È venuto a mancare all’età di 77 anni Salvatore Firrito

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A darne il triste annuncio sono la mamma, la sorella Maria Grazia, il cognato Luigi, i nipoti Valeria con Riccardo e Stefano con Michela, i piccoli Pablo e Sofia e tutti i familiari.

La camera ardente sarà allestita venerdì 25 settembre 2026, a partire dalle ore 11, nel salone della Chiesa parrocchiale di San Pio X. Nella stessa chiesa, alle ore 16, saranno celebrati i funerali.

Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza. La famiglia dispensa dalle visite.

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