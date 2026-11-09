Cosa fare in provincia di Ragusa: Mannoia, l’organo della Cattedrale e DanzArt

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Fiorella Mannoia al Teatro Duemila, l’organo restaurato della Cattedrale che torna a suonare, l’omaggio a Rosa Balistreri del DanzArt Festival e l’ultimo fine settimana delle Vie dei Tesori. Ecco gli appuntamenti da segnare in provincia di Ragusa da lunedì 9 a domenica 15 novembre. Tutti gli eventi, giorno per giorno, sono nella pagina Eventi della settimana di RagusaOggi.

Mercoledì 11, DanzArt e Rosa Balistreri a Ibla

All’auditorium San Vincenzo Ferreri di Ragusa Ibla il DanzArt Festival, dedicato quest’anno alla donna, propone alle 18 un laboratorio di danza in cerchio guidato dalla musicoterapeuta Gabriella Campo e alle 20 lo spettacolo «Sutta lu cielu di Sicilia, Rosa», omaggio a Rosa Balistreri e alle donne del Sud con la compagnia In Scena, Faciti Rota e Danzaria. Ingresso libero.

Mercoledì 11, Fiorella Mannoia al Teatro Duemila

Alle 21 al Teatro Duemila di Ragusa Fiorella Mannoia porta il concerto «Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve», nato per i trent’anni del disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati. Biglietti sul circuito Ticketone.

Giovedì 12, un libro sulle stragi degli anni Ottanta e Novanta

Alle 16.30, al laboratorio degli Annali di storia di via Pezza 108 a Ragusa, si presenta il volume «Forum sulle stragi in Italia. Anni ottanta e novanta», con le conclusioni dello storico Carlo Ruta e dell’ex presidente della commissione Antimafia Giuseppe Lumia. Poi spazio alle domande del pubblico.

Venerdì 13, Simona Lo Iacono apre «Voci di donne» a Modica

Alle 18 a Palazzo Sant’Anna la scrittrice Simona Lo Iacono presenta il romanzo «Joanna degli incanti» e apre la nuova stagione della rassegna letteraria. Ingresso gratuito su prenotazione.

Venerdì 13, il poetry slam di Filippo Capobianco al Donnafugata

Per il festival «Ragusa dietro il sipario» sale sul palco del Teatro Donnafugata di Ibla Filippo Capobianco, campione del mondo di poetry slam, con «Mia mamma fa il notaio ma anche il risotto». Orario e biglietti al numero 334 2208186.

Sabato 14, torna a suonare l’organo della Cattedrale

Alle 19.30 nella Cattedrale di San Giovanni Battista viene presentato lo storico organo Serassi-Tamburini, restaurato dalla Bottega organaria di Giuliano Colletti. Il direttore del Festival organistico di Ibla, Marco D’Avola, ne farà sentire il suono con alcuni brani. Ingresso libero, senza prenotazione. Sempre sabato, alle 20, all’auditorium San Vincenzo Ferreri di Ibla suona il quartetto di sassofoni Saxofollia, con ingresso gratuito.

Sabato 14 e domenica 15, l’ultimo weekend delle Vie dei Tesori

Ultima occasione per visitare i luoghi aperti a Ragusa dal festival Le Vie dei Tesori. Sabato a San Francesco all’Immacolata si segue da vicino il restauro della tela dell’Immacolata di Vincenzo Manno, domenica all’Antico Mercato c’è la Putia del vino. Coupon da 18 euro per 10 visite o da 10 euro per 4, ingresso singolo 3 euro.

Domenica 15, una festa per i bimbi nati prematuri

Per la Giornata mondiale della prematurità l’associazione Nati per Crescere riunisce famiglie e bambini al Castello di Donnafugata: si comincia alle 17, alle 19 il lancio dei palloncini.

Le mostre

A Ragusa la personale di Franco Filetti, oltre cinquanta dipinti alla Sala Borsa della Camera di Commercio, chiude domenica 15, con ingresso libero. Sabato 14 alle 19 il Centro di aggregazione culturale di via Mario Leggio inaugura la collettiva numero cento, aperta fino al 26 novembre. A Vittoria la Fiera d’Autunno al polo fieristico Emaia resta aperta fino a domenica 15.

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