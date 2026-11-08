Bimbi nati prematuri, il 15 novembre una giornata a Donnafugata per loro e le famiglie

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Musica, incontri e un lancio di palloncini per i bambini nati prematuri e per le loro famiglie. Domenica 15 novembre, in occasione della Giornata mondiale della prematurità, l’associazione Nati per Crescere OdV organizza un pomeriggio al Castello di Donnafugata, con il patrocinio del Comune di Ragusa.

Il tema scelto a livello internazionale per questa edizione è “Neonati piccoli, grande potenziale. Investiamo nel follow-up per proteggere il loro futuro!”: l’invito è a guardare oltre i primi giorni di vita e il ricovero in Terapia intensiva neonatale, riconoscendo l’importanza di seguire questi bambini e le loro famiglie anche dopo la dimissione dall’ospedale.

Il programma

Si comincia alle 17 con i saluti e l’introduzione. Alle 17.30 “La Melodia delle Stelle Bambine”, una sinfonia narrata di musica e parole arrangiata e diretta dal maestro Danilo Ferro, con Mimma Agosta al flauto e Valentina Ferro voce narrante. Alle 18.30 “Semi di Speranza”, un incontro con altre associazioni e realtà del territorio. Alle 19 il tradizionale lancio dei palloncini dedicato ai bambini prematuri e alle loro famiglie, alle 20 una serata conviviale.

Per informazioni: 338 4531490 (Massimo Cilia, presidente dell’associazione), info@natipercrescere.eu.

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