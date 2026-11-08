DanzArt Festival, il flamenco apre la rassegna a Ibla: oggi tre spettacoli di danza

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Il ritmo delle palmas, la chitarra, i tacchi che scandiscono il tempo. È stato il flamenco ad aprire ieri sera la dodicesima edizione del DanzArt Festival, all’Auditorium San Vincenzo Ferreri di Ragusa Ibla, con un omaggio all’universo femminile in linea con il tema di quest’anno, «Donna, corpo, voce, memoria».

In scena «Alma de Mujer» della compagnia Coral Arte Flamenco, che ha intrecciato danza, musica dal vivo e canto: protagoniste Deborah Idelia Brancato e Carmen Pancamo, con Marcello Savona alla chitarra e al canto e Valentina Bottino alle percussioni.

La rassegna, promossa dall’associazione Maria Taglioni con la direzione artistica di Cetty Schembari, la mediazione culturale di Isabella Papiro e il patrocinio del Comune di Ragusa, prosegue oggi con tre appuntamenti di danza contemporanea a ingresso libero. «Con gli appuntamenti di stasera proponiamo altre prospettive, affidandoci a coreografi e interpreti che affrontano il tema femminile attraverso linguaggi personali e originali», spiega Schembari.

Il programma di oggi

Ore 18 – «Improvvisazione #1», coreografia e interpretazione di Luca Occhipinti: una composizione istantanea pensata per l’Auditorium, in dialogo con i suoi spazi e la sua acustica.

– «Improvvisazione #1», coreografia e interpretazione di Luca Occhipinti: una composizione istantanea pensata per l’Auditorium, in dialogo con i suoi spazi e la sua acustica. Ore 18.30 – «Sulla Donna» della compagnia Muxarte, terzo capitolo del progetto del coreografo Giuseppe Muscarello, con Gaia Macaluso e Grazia Montelione, ispirato alla fisicità di Egon Schiele.

– «Sulla Donna» della compagnia Muxarte, terzo capitolo del progetto del coreografo Giuseppe Muscarello, con Gaia Macaluso e Grazia Montelione, ispirato alla fisicità di Egon Schiele. Ore 19 – «Belle, Buone e Brave», coreografia e interpretazione di Dora Schembri, con Agnese Polizzotti al clarinetto: una riflessione sulle aspettative che la società associa alla figura femminile.

I prossimi appuntamenti

Il festival torna mercoledì 11 novembre: alle 18 il laboratorio di danza in cerchio «Donne, i sentieri dell’anima», condotto dalla pedagogista e musicoterapeuta Gabriella Campo, e alle 20 «Sutta lu cielu di Sicilia, Rosa», omaggio a Rosa Balistreri e alle donne del Sud con la compagnia In Scena, Faciti Rota e il gruppo Danzaria, coreografia di Terry D’Antoni. Giovedì 12 novembre, alle 9.30, la matinée per le scuole «Donna: il coraggio delle emozioni» del Gruppo Danza Oggi, in collaborazione con gli assessorati comunali alla Pubblica istruzione e alle Politiche per l’inclusione, Servizi sociali e Pari opportunità.

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