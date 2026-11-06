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Sanità, all’Asp di Ragusa 10,4 milioni per assumere. E Schifani avverte i manager

Sanità, all’Asp di Ragusa 10,4 milioni per assumere. E Schifani avverte i manager

06 Nov 2026 07:30
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Nella stessa giornata la Regione ha aperto il portafoglio e alzato la voce. All’Asp di Ragusa arrivano 10,4 milioni di euro per assumere personale nella sanità territoriale; da Palermo, però, parte anche un avvertimento destinato a tutti i direttori generali: chi non rimette in ordine i conti rischia il posto.

Asp di Ragusa, cosa prevede il decreto sulle assunzioni

Il decreto firmato dall’assessore regionale alla Salute, Marcello Caruso, sblocca 160 milioni di euro di fondi Pnrr per 2.917 assunzioni a tempo indeterminato. Il personale servirà a far funzionare le Case e gli Ospedali di Comunità, le strutture di prossimità pensate per curare i pazienti cronici e alleggerire i pronto soccorso.

La quota più consistente riguarda gli infermieri, 1.571. Seguono 780 figure tra tecnici e amministrativi, 205 medici, 172 operatori socio-sanitari e 146 assistenti sociali. Nella ripartizione tra le aziende sanitarie, Palermo è in testa con circa 60 milioni; a Ragusa spettano 10,4 milioni. Le risorse sono divise in base all’estensione del territorio e al numero di strutture attive. Quante persone entreranno davvero nell’Asp iblea, però, non è ancora stabilito. I tempi sono stretti: in tutto circa un mese tra la definizione del fabbisogno di personale e la pubblicazione dei bandi di concorso. A questo si aggiungono 20 milioni per gli accordi con medici di famiglia, pediatri e specialisti ambulatoriali che lavoreranno nelle strutture.

La stretta di Schifani sui conti della sanità

Sull’altro piatto della bilancia c’è il disavanzo. Secondo i dati delle aziende sanitarie al 30 giugno, il sistema sanitario siciliano rischia di chiudere il 2026 con un passivo di circa 650 milioni, che gli interventi di contenimento già chiesti potrebbero ridurre a circa 400. Negli anni precedenti il rosso era stato di 20 milioni nel 2024 e di 104 milioni nel 2025, coperti con risorse regionali.

Per questo il presidente della Regione, Renato Schifani, ha firmato una direttiva che chiede di avviare le procedure di decadenza dei direttori generali che non raggiungono l’equilibrio di bilancio, come prevede la legge. L’assessore Caruso ha risposto chiedendo al dipartimento di formalizzare le contestazioni ai manager inadempienti. Quale sia la situazione dei conti dell’Asp di Ragusa, al momento, non è stato reso noto. Per i cittadini la partita si giocherà sui tempi. Le nuove assunzioni dovranno tradursi in servizi aperti, mentre la stretta sui conti non potrà pesare su chi aspetta una visita o un esame.

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Enzo Scarso
# Enzo Scarso – Biografia **Enzo Scarso è un giornalista, laureato in scienze giuridiche per le imprese, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio. Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it. Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare. La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano. Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio. Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni