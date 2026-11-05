La laurea di Elma Rizza diventa un concerto: 110 e lode con la Modica Gospel Academy

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Una sessione di laurea che si è trasformata in un concerto. Nell’aula magna del Conservatorio “Arcangelo Corelli” di Messina la solista Elma Rizza ha discusso la sua tesi, “Gospel tra pop, soul e musical”, cantando dal vivo insieme alla Modica Gospel Academy e alla MGA Band, sotto la direzione del maestro Giorgio Rizza. La commissione le ha assegnato 110 e lode con menzione d’onore.

La scaletta, sette brani, ha ripercorso la storia del gospel partendo da “Amazing Grace”, per poi lasciare spazio alle interpretazioni soliste di Elma Rizza su brani resi celebri da grandi voci internazionali come Whitney Houston, Michael Jackson e Cynthia Erivo. Tra i momenti più intensi “Stand Up” di Cynthia Erivo, “Man in the Mirror” di Jackson, “Bridge over Troubled Water” di Simon & Garfunkel e “For Every Mountain”.

L’intesa tra il coro, la band e la voce della solista ha coinvolto commissione e pubblico, fino al riconoscimento finale. Per la Modica Gospel Academy, guidata dal maestro Giorgio Rizza, è l’ennesima conferma di un percorso che porta il gospel modicano anche nelle istituzioni musicali più prestigiose.

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