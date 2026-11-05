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L’organo della Cattedrale di Ragusa torna a suonare: il 14 novembre il restauro

L’organo della Cattedrale di Ragusa torna a suonare: il 14 novembre il restauro

05 Nov 2026 10:17
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Lo storico organo a canne della Cattedrale San Giovanni Battista di Ragusa torna al suo antico splendore. Il restauro sarà presentato ufficialmente sabato 14 novembre alle 19.30, proprio in Cattedrale, e al termine il maestro Marco D’Avola eseguirà alcuni brani per far ascoltare al pubblico le qualità sonore dello strumento restaurato.

L’intervento conservativo è stato eseguito dalla Bottega Organaria di Giuliano Colletti di Chiusa Sclafani, in provincia di Palermo. I lavori hanno restituito allo strumento la piena funzionalità, preservandone le caratteristiche storiche e sonore.

«L’organo della nostra Cattedrale non è soltanto uno strumento musicale ma un bene che custodisce memoria, fede e cultura», sottolinea il parroco, don Giuseppe Burrafato. «Con questo restauro restituiamo alla città e ai fedeli un patrimonio di straordinario valore che accompagnerà nuovamente le celebrazioni liturgiche e i momenti più significativi della vita della nostra comunità».

Per don Burrafato il recupero dell’organo è «un segno concreto di attenzione verso la bellezza, che nella tradizione cristiana è sempre stata una via privilegiata per avvicinare l’uomo a Dio. Ringraziamo quanti hanno reso possibile questo risultato, dalle istituzioni ai tecnici specializzati che hanno lavorato con competenza e passione».

Un appuntamento che arriva poche settimane dopo l’avvio del Festival organistico di Ibla, segno di un’attenzione crescente in città per questo strumento.

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Cinzia Vernuccio
Cinzia Vernuccio è giornalista professionista, iscritta all'Ordine dei Giornalisti di Sicilia dal 1991. Vanta un'esperienza di oltre trent'anni nel mondo dell'informazione, maturata principalmente nel settore televisivo e della cronaca locale. Per oltre venticinque anni ha fatto parte della redazione di Video Mediterraneo, seguendo quotidianamente l'attualità, la cronaca, la politica e gli eventi del territorio ibleo. Negli anni Novanta ha collaborato con il quotidiano La Sicilia, occupandosi della cronaca della provincia di Ragusa. Nel corso della sua carriera ha inoltre presentato numerosi eventi istituzionali, culturali e di spettacolo in provincia di Ragusa e, negli ultimi anni, ha collaborato come corrispondente per diverse testate giornalistiche online, raccontando con particolare attenzione la cronaca e la vita amministrativa del territorio. Ha maturato anche una significativa esperienza nel settore della comunicazione istituzionale, curando uffici stampa di eventi e di personalità politiche del territorio ibleo. Conoscitrice delle dinamiche locali, continua a seguire quotidianamente le notizie della provincia di Ragusa con uno stile improntato alla chiarezza, all'approfondimento e al contatto diretto con il territorio.