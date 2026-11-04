Pozzallo, nasce il Patto per la sicurezza e l’inclusione: due tavoli permanenti

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Pozzallo più sicura e più attenta ai bisogni della comunità. Lo sarà grazie al Patto per la sicurezza, la legalità e l’inclusione sociale approvato dalla giunta Ammatuna con un atto deliberativo contenente anche il protocollo d’intesa da sottoporre alla sottoscrizione dei soggetti che ne condividono le finalità. Sia quelli che hanno partecipato al tavolo di “costruzione” del patto che quelli decisi, in ogni tempo, a farne parte.

La cittadina pozzallese si dota, quindi, di uno strumento capace di radiografare la realtà nel territorio prendendo la forma di uno strumento permanente di concertazione e coordinamento tra l’Amministrazione comunale, gli enti e le istituzioni territoriali, le forze politiche, il mondo associativo e del volontariato, le categorie economiche e sociali. È articolato su due direttrici: un tavolo per la sicurezza e un tavolo sul patto educativo, non escludendo eventuali ulteriori articolazioni.

I primi sottoscrittori saranno il Comune di Pozzallo, l’associazione di volontariato La Stele di Rosetta-Autismi ed altre meraviglie, Libera contro le Mafie, il MOSIS con la sua segreteria nazionale, Confcommercio Sicilia-Ragusa, le forze politiche presenti in consiglio comunale.

Il tavolo tecnico, che ha una durata triennale, è presieduto dal sindaco o da un suo delegato ed è composto da un referente per ciascuno dei soggetti sottoscrittori del Patto. Si riunirà con cadenza trimestrale e sulle risultanze di ciascuna seduta verrà informata la cittadinanza.

Il tavolo sulla sicurezza è dedicato al potenziamento dei presidi di legalità, al coordinamento interforze e al monitoraggio dell’ordine pubblico in città. Il tavolo sul patto educativo è, invece, dedicato alla crescita civile, all’inclusione e alla cultura della prevenzione con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e dei servizi sociali.

La delibera di giunta riguardante l’approvazione del Patto e il protocollo andrà ora sul tavolo del Prefetto e del Questore di Ragusa oltre che su quello del presidente del Libero Consorzio e dei soggetti che lo andranno a sottoscrivere e che ne hanno sollecitato l’approvazione per una Pozzallo più sicura.

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