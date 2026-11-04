Vittoria assume quattro vigili per due mesi: li pagano le multe stradali

Quattro divise in più per le strade di Vittoria, almeno per un paio di mesi. E a pagarle saranno, in un certo senso, gli automobilisti indisciplinati. Il Comune ha infatti deciso di assumere a tempo determinato quattro istruttori di Polizia municipale, coprendo la spesa con i soldi incassati dalle multe per violazioni al Codice della strada.
Quattro vigili a Vittoria: chi sono e per quanto
I nuovi agenti arriveranno dalla graduatoria del concorso ancora valida, approvata a maggio, e lavoreranno a tempo pieno nell’Area degli istruttori. Il contratto durerà due mesi, a partire dalla data indicata nei singoli contratti di lavoro.
Lo scopo è rispondere a «temporanee esigenze di servizio» del Comando e rafforzare la vigilanza, il controllo del territorio e l’accertamento delle infrazioni stradali. Un tema che in città resta caldo, dai controlli nel centro alla recente stretta sulla movida, che chiede uomini in strada per essere fatta rispettare.
Quanto costano e chi paga
La spesa complessiva è di 24.714,39 euro, comprensivi di stipendi, contributi previdenziali e assistenziali e Irap. A coprirla sono i proventi delle sanzioni stradali, che la legge consente di destinare anche alla sicurezza della circolazione, come previsto da una delibera di giunta del 6 ottobre. Si tratta, dunque, di un rinforzo a scadenza e non di nuovi posti stabili. Resta da capire in quali servizi e in quali zone della città saranno impiegati i quattro agenti, un dettaglio non da poco.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni impegnate nella valorizzazione delle eccellenze siciliane, tra cui quelle legate al Cioccolato di Modica IGP.
Il suo percorso formativo comprende studi presso l'Università Kore di Enna e l'Università eCampus.
**La cifra distintiva del suo profilo professionale è la capacità di mettere in relazione mondi differenti:** il rigore dell'informazione giornalistica, la visione strategica del marketing, la sensibilità della comunicazione istituzionale e la creatività della progettazione culturale.
Un percorso costruito attorno a una convinzione: comunicare non significa soltanto trasmettere informazioni, ma dare forma alle idee, costruire relazioni e trasformare il valore di un territorio in un racconto capace di raggiungere le persone.
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