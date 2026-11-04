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Ragusa-Catania, dopo rassicurazioni di Cmc, i sindacati contestano: «Aspettative disattese»

Ragusa-Catania, dopo rassicurazioni di Cmc, i sindacati contestano: «Aspettative disattese»

04 Nov 2026 09:08
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L’incontro tanto atteso c’è stato, ma la vertenza del Lotto 3 dell’autostrada Ragusa-Catania non si chiude. Dopo il confronto di martedì 3 novembre, tra i vertici di Cmc Ravenna e Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, l’impresa ha messo sul tavolo tre impegni: nessun licenziamento, stipendi e casse edili pagati nei tempi del contratto, cantieri sbloccati entro gennaio. Per i sindacati, tuttavia, le rassicurazioni non bastano: lo stato di agitazione resta in piedi e la mobilitazione è confermata.

Ragusa-Catania, le promesse di Cmc su lavoro e stipendi

Era stato proprio l’annuncio di questa convocazione a far sospendere lo sciopero che i lavoratori del Lotto 3 avevano in programma per martedi. Secondo la nota dell’azienda, ripresa dall’agenzia Agi, la ripartenza delle commesse seguirà un ordine di priorità fissato su basi tecniche e finanziarie.

Il gruppo, che ha preso in carico Cmc Coop e Manelli, sta gestendo il subentro in 65 cantieri in tutta Italia, per un valore complessivo di circa 6 miliardi di euro. Il presidente Antonio Politano ha ammesso le «gravi criticità strutturali» ereditate. Ha rivendicato, inoltre, un percorso di stabilizzazione condotto finora senza licenziamenti, cassa integrazione o aiuti pubblici, anche grazie a un recente accordo con un fondo che ha reso liquide le riserve maturate negli anni.

I sindacati: «Aspettative disattese»

Di tutt’altro tono il giudizio delle tre sigle. Secondo Feneal, Filca e Fillea, l’azienda ha fornito solo in parte le informazioni richieste. Restano sul tavolo le loro domande: un piano industriale, tempi certi per la ripresa dei cantieri e la regolarità nel pagamento di stipendi, voci accessorie e casse edili. Si attende, intanto, di fissare un nuovo incontro proprio sul piano industriale.

Nella loro nota i sindacati parlano, in generale, di cantieri del gruppo fermi da oltre un anno e di circa duemila addetti tra Palermo, Catania, Bari, Taranto, Genova, Milano e altre città. Il primo banco di prova, avvertono, sarà il pagamento delle retribuzioni. Se gli impegni non saranno rispettati, nuove iniziative di protesta scatteranno già dalla prossima scadenza.

Cosa cambia per il Lotto 3

Per la Ragusa-Catania, quindi, la partita resta aperta. Le richieste sono le stesse che avevano portato i sindacati a proclamare lo sciopero nel cantiere del Lotto 3: retribuzioni regolari, tutela di tutti i posti di lavoro e un cronoprogramma credibile. Su altri fronti dell’opera, peraltro, i lavori vanno avanti, come nella galleria dove lo scavo ha raggiunto il 93%. Ora l’attenzione si sposta sulla prossima busta paga. Sarà lì, più che nelle note ufficiali, che si misurerà la distanza tra le promesse dell’azienda e i timori di chi lavora in un cantiere atteso da decenni dalla Sicilia sudorientale.

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Enzo Scarso
# Enzo Scarso – Biografia **Enzo Scarso è un giornalista, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio. Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it. Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare. La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano. Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio. Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni impegnate nella valorizzazione delle eccellenze siciliane, tra cui quelle legate al Cioccolato di Modica IGP. Il suo percorso formativo comprende studi presso l'Università Kore di Enna e l'Università eCampus. **La cifra distintiva del suo profilo professionale è la capacità di mettere in relazione mondi differenti:** il rigore dell'informazione giornalistica, la visione strategica del marketing, la sensibilità della comunicazione istituzionale e la creatività della progettazione culturale. Un percorso costruito attorno a una convinzione: comunicare non significa soltanto trasmettere informazioni, ma dare forma alle idee, costruire relazioni e trasformare il valore di un territorio in un racconto capace di raggiungere le persone.