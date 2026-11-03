Morti sul lavoro, a Ragusa crescono gli infortuni: Sicilia maglia nera

Il conto non si ferma, e la Sicilia lo paga più di altri. Secondo i dati Inail aggiornati alla fine di settembre, nei primi nove mesi del 2026 in Italia le denunce di infortunio mortale in occasione di lavoro, studenti esclusi, sono state 589: diciannove in più rispetto alle 570 dello stesso periodo del 2025. Solo a settembre ne sono arrivate 91, più di tre morti al giorno.
Nella classifica delle regioni dove i decessi crescono di più, la Sicilia è seconda soltanto alla Lombardia: dieci vittime in più rispetto a un anno fa (+12 la Lombardia; seguono Lazio e Piemonte con +6, Campania con +5, Calabria con +4). È anche la Sicilia a spingere il dato delle Isole, passate da 60 a 69 casi, mentre il Sud nel suo complesso cala leggermente, da 139 a 135.
Ragusa, pochi morti ma più infortuni
E la provincia iblea? L’ultimo dato provinciale disponibile, elaborato dall’Osservatorio Vega Engineering, si ferma a luglio e racconta un quadro meno cupo della media siciliana. Nel Ragusano si contano 2 incidenti mortali sul lavoro in sette mesi su 120.889 occupati, con un’incidenza di 16,5 decessi ogni milione di lavoratori: la provincia è al 55° posto della graduatoria nazionale, sotto la media italiana di 17,8. Nello stesso periodo la Sicilia ha registrato 35 vittime, con un’incidenza di 23,5 per milione di occupati, molto più alta di quella iblea.
Ma il numero dei morti non dice tutto. A crescere, in provincia, sono gli incidenti: nel primo semestre del 2026 gli infortuni sul lavoro nel Ragusano sono saliti a 1.362, il 7,3 per cento in più rispetto al 2025. Un segnale che pesa in un territorio dove serre, campagne, cantieri e trasporti sono la spina dorsale dell’economia.
I settori più colpiti
Proprio i settori che contano di più nel Ragusano sono quelli dove a livello nazionale le vittime aumentano. Le Costruzioni passano da 99 a 101 morti, il Trasporto e magazzinaggio da 71 a 80. Crescono anche i servizi di supporto alle imprese (da 26 a 33), alloggio e ristorazione (da 14 a 16), sanità e assistenza sociale (da 11 a 14) e pubblica amministrazione (da 3 a 7). In calo invece manifattura (da 83 a 73) e commercio (da 54 a 42).
Sul piano nazionale l’incidenza sale da 2,36 a 2,42 decessi denunciati ogni 100mila occupati, un aumento del 2,5 per cento. Numeri che, dalla Lombardia alla Sicilia, raccontano la stessa storia: una sicurezza che resta un’emergenza quotidiana.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni impegnate nella valorizzazione delle eccellenze siciliane, tra cui quelle legate al Cioccolato di Modica IGP.
Il suo percorso formativo comprende studi presso l'Università Kore di Enna e l'Università eCampus.
**La cifra distintiva del suo profilo professionale è la capacità di mettere in relazione mondi differenti:** il rigore dell'informazione giornalistica, la visione strategica del marketing, la sensibilità della comunicazione istituzionale e la creatività della progettazione culturale.
Un percorso costruito attorno a una convinzione: comunicare non significa soltanto trasmettere informazioni, ma dare forma alle idee, costruire relazioni e trasformare il valore di un territorio in un racconto capace di raggiungere le persone.
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