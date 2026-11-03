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Ragusa, il vento abbatte un albero su una BMW: auto distrutta, notte di lavoro per i Vigili del fuoco

Ragusa, il vento abbatte un albero su una BMW: auto distrutta, notte di lavoro per i Vigili del fuoco

03 Nov 2026 07:44
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Una BMW X1 gravemente danneggiata da un albero abbattuto dal vento, cartelloni pubblicitari divelti, cornicioni pericolanti e numerose richieste di soccorso. È stata una notte di intenso lavoro per i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Ragusa, impegnati a fronteggiare le conseguenze delle forti raffiche che hanno interessato il territorio.

L’episodio più significativo si è verificato nella tarda serata di ieri, in via Schifani, a Ragusa, dove un albero si è spezzato, precipitando su una BMW X1 regolarmente parcheggiata lungo la strada. L’impatto ha provocato danni ingenti alla vettura, fortunatamente vuota al momento dell’accaduto.

Per rimuovere il tronco e liberare l’automobile è stato necessario l’intervento di un’autogrù dei Vigili del fuoco, impiegata nelle operazioni di sollevamento e messa in sicurezza dell’area.

Ma quello di via Schifani è soltanto uno dei numerosi interventi effettuati durante la notte. Le squadre del Comando provinciale sono state chiamate a intervenire per alberi caduti sulle carreggiate, insegne e cartelloni pubblicitari divelti e porzioni di cornicioni distaccatesi dagli edifici.

Una notte particolarmente impegnativa per i soccorritori, chiamati a rispondere alle numerose segnalazioni e a ripristinare le condizioni di sicurezza nelle zone interessate dai danni provocati dal vento.

© Riproduzione riservata

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Enzo Scarso
# Enzo Scarso – Biografia **Enzo Scarso è un giornalista, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio. Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it. Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare. La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano. Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio. Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni impegnate nella valorizzazione delle eccellenze siciliane, tra cui quelle legate al Cioccolato di Modica IGP. Il suo percorso formativo comprende studi presso l'Università Kore di Enna e l'Università eCampus. **La cifra distintiva del suo profilo professionale è la capacità di mettere in relazione mondi differenti:** il rigore dell'informazione giornalistica, la visione strategica del marketing, la sensibilità della comunicazione istituzionale e la creatività della progettazione culturale. Un percorso costruito attorno a una convinzione: comunicare non significa soltanto trasmettere informazioni, ma dare forma alle idee, costruire relazioni e trasformare il valore di un territorio in un racconto capace di raggiungere le persone.