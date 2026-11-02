Giovani e movida, controlli in 17 siti del Ragusano: 1.233 identificati, 7 arresti

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Piazze, stazioni, zone di spaccio e della movida: in provincia di Ragusa la polizia ha passato al setaccio 17 luoghi considerati sensibili, identificando 1.233 giovani, di cui 252 minorenni. Il bilancio è di 7 arresti e 14 denunce a piede libero. È la parte iblea della vasta operazione nazionale contro la criminalità giovanile coordinata dal Servizio centrale operativo.

Nel Ragusano sono scesi in campo gli agenti della Squadra mobile, delle Volanti della Questura, dei commissariati di Vittoria, Modica e Comiso e del Reparto prevenzione crimine di Catania, con le unità cinofile. Sono state eseguite 4 perquisizioni personali e 7 domiciliari, con il sequestro di 125 grammi di cocaina, 277 grammi di cannabinoidi, 2 armi bianche e 3.040 euro ritenuti provento di attività illecite. I controlli hanno riguardato anche 7 abitazioni, tra cui una struttura di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, e 3 esercizi commerciali; elevate 10 sanzioni amministrative, soprattutto per uso di stupefacenti e violazioni al codice della strada.

A livello nazionale l’operazione delle 106 Squadre mobili ha portato al controllo di 236.138 giovani, di cui 23.060 minorenni, con 575 maggiorenni e 69 minorenni arrestati e 1.695 giovani denunciati, tra cui 373 minorenni. Sequestrati 69,4 chili di cocaina, 328 grammi di eroina e 174,8 chili di cannabinoidi; monitorati anche 1.115 profili social.

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