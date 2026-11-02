Giovani e movida, controlli in 17 siti del Ragusano: 1.233 identificati, 7 arresti

Piazze, stazioni, zone di spaccio e della movida: in provincia di Ragusa la polizia ha passato al setaccio 17 luoghi considerati sensibili, identificando 1.233 giovani, di cui 252 minorenni. Il bilancio è di 7 arresti e 14 denunce a piede libero. È la parte iblea della vasta operazione nazionale contro la criminalità giovanile coordinata dal Servizio centrale operativo.
Nel Ragusano sono scesi in campo gli agenti della Squadra mobile, delle Volanti della Questura, dei commissariati di Vittoria, Modica e Comiso e del Reparto prevenzione crimine di Catania, con le unità cinofile. Sono state eseguite 4 perquisizioni personali e 7 domiciliari, con il sequestro di 125 grammi di cocaina, 277 grammi di cannabinoidi, 2 armi bianche e 3.040 euro ritenuti provento di attività illecite. I controlli hanno riguardato anche 7 abitazioni, tra cui una struttura di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, e 3 esercizi commerciali; elevate 10 sanzioni amministrative, soprattutto per uso di stupefacenti e violazioni al codice della strada.
A livello nazionale l’operazione delle 106 Squadre mobili ha portato al controllo di 236.138 giovani, di cui 23.060 minorenni, con 575 maggiorenni e 69 minorenni arrestati e 1.695 giovani denunciati, tra cui 373 minorenni. Sequestrati 69,4 chili di cocaina, 328 grammi di eroina e 174,8 chili di cannabinoidi; monitorati anche 1.115 profili social.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni impegnate nella valorizzazione delle eccellenze siciliane, tra cui quelle legate al Cioccolato di Modica IGP.
Il suo percorso formativo comprende studi presso l'Università Kore di Enna e l'Università eCampus.
**La cifra distintiva del suo profilo professionale è la capacità di mettere in relazione mondi differenti:** il rigore dell'informazione giornalistica, la visione strategica del marketing, la sensibilità della comunicazione istituzionale e la creatività della progettazione culturale.
Un percorso costruito attorno a una convinzione: comunicare non significa soltanto trasmettere informazioni, ma dare forma alle idee, costruire relazioni e trasformare il valore di un territorio in un racconto capace di raggiungere le persone.