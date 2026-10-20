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Droga nello zaino, ma non per uso personale: minorenne fermato dalla Polizia
20 Ott 2026 09:27
Aveva nello zaino circa 18 grammi di hashish, già suddivisi e confezionati in dosi, insieme a un bilancino di precisione. A finire nei guai è stato un minorenne intercettato dagli agenti della Polizia di Stato durante uno dei controlli effettuati nelle aree maggiormente frequentate dai giovani.
Il ragazzo è stato fermato dagli agenti della sezione Volanti nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti disposti dal Questore di Ragusa. Durante la perquisizione, i poliziotti hanno trovato la droga nascosta nello zaino. A insospettire ulteriormente gli investigatori è stata la presenza del bilancino di precisione e il confezionamento della sostanza in singole dosi, elementi che hanno fatto ipotizzare una destinazione allo spaccio. Per il minorenne è scattata la denuncia in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Resta ferma la presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva.
L’intervento si inserisce in una più ampia attività di controllo del territorio che ha interessato i centri storici e le zone periferiche, con particolare attenzione ai luoghi di aggregazione giovanile. Il bilancio complessivo dell’operazione è di circa 30 grammi di sostanze stupefacenti sequestrate, un minorenne denunciato e altre tre persone segnalate alla Prefettura per detenzione di droga destinata all’uso personale.
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