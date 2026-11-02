Attacco hacker ai frigoriferi dei supermercati, colpiti molti punti vendita in Sicilia

Banchi frigo trasformati in stufe, surgelati da buttare, merce persa. L’attacco informatico ai sistemi di refrigerazione dei supermercati che a metà ottobre ha messo in ginocchio centinaia di punti vendita in Francia si è registrato anche in Sicilia, dove ha colpito molti supermercati della grande distribuzione. Un caso che porta nell’isola un’offensiva già segnalata in mezza Europa e arrivata fino alle basi militari degli Stati Uniti.
Il modello francese
Lo schema è quello visto in Francia nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 ottobre: qualcuno entra da remoto nei sistemi che controllano la temperatura di frigoriferi e congelatori e forza lo sbrinamento, portando le impostazioni fino a 50 gradi. Oltralpe, secondo i dati raccolti dall’agenzia Afp, sono stati colpiti almeno 300 punti vendita Intermarché e Netto, 80 supermercati Carrefour, una trentina di Monoprix, 80 negozi Coopérative U e diversi Leclerc. Carne, latticini, piatti pronti e surgelati sono finiti nei rifiuti: due Intermarché di Haguenau hanno stimato 270mila euro di merce persa, un ipermercato del gruppo U fino a 200mila.
In Francia nel mirino sono finiti i controller del produttore danese Danfoss, che gestiscono a distanza buona parte degli impianti di refrigerazione della grande distribuzione. L’azienda sostiene che la maggior parte delle unità colpite fossero modelli fuori produzione, senza aggiornamenti di sicurezza dal 2021; ad agosto i ricercatori di Claroty avevano già descritto vulnerabilità in uno di questi apparecchi. La procura di Parigi ha aperto un’inchiesta, e in alcuni casi, secondo gli inquirenti, le apparecchiature avrebbero iniziato a prendere fuoco. Nessuno ha rivendicato l’attacco né chiesto un riscatto.
Dall’Europa al Pentagono
Un analista della società di sicurezza Sekoia ha indicato a Reuters possibili casi anche in Spagna, Portogallo, Polonia, Germania e Belgio. Negli Stati Uniti il Pentagono indaga su anomalie ai sistemi di refrigerazione di almeno sei basi militari, avvenute a fine agosto: anche lì, di notte, i congelatori dei punti vendita interni sarebbero entrati in sbrinamento rovinando le scorte. Le autorità americane collaborano con quelle francesi per capire se i casi siano collegati.
L’allerta in Italia
Già il 13 ottobre l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale aveva emesso un bollettino rivolto a distributori alimentari, logistica alimentare, aziende della refrigerazione industriale e manutentori: togliere gli impianti dall’esposizione diretta a Internet e verificarne i parametri di funzionamento. Il punto debole, avvertono gli esperti, non sono solo i computer o le casse, ma le centraline della refrigerazione collegate alla rete: un controllo che ora, con i casi siciliani, diventa urgente per ogni catena e per ogni manutentore.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni impegnate nella valorizzazione delle eccellenze siciliane, tra cui quelle legate al Cioccolato di Modica IGP.
Il suo percorso formativo comprende studi presso l'Università Kore di Enna e l'Università eCampus.
**La cifra distintiva del suo profilo professionale è la capacità di mettere in relazione mondi differenti:** il rigore dell'informazione giornalistica, la visione strategica del marketing, la sensibilità della comunicazione istituzionale e la creatività della progettazione culturale.
Un percorso costruito attorno a una convinzione: comunicare non significa soltanto trasmettere informazioni, ma dare forma alle idee, costruire relazioni e trasformare il valore di un territorio in un racconto capace di raggiungere le persone.