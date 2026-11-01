Home / Cronaca
Modica, rapina al negozio Sportado di via Sacro Cuore poco prima della chiusura. Polizia sul posto

Modica, rapina al negozio Sportado di via Sacro Cuore poco prima della chiusura. Polizia sul posto

01 Nov 2026 21:55
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Rapina questa sera a Modica, ai danni del negozio Sportado di via Sacro Cuore, una delle arterie commerciali più frequentate della città. L’episodio si è verificato intorno alle 20, proprio a ridosso dell’orario di chiusura dell’attività commerciale.

Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia di Stato per i primi accertamenti e per ricostruire quanto accaduto.

Al momento non si conoscono ancora i dettagli della rapina, né le modalità con cui sarebbe stata messa a segno. I rapinatori sono subito dopo fuggiti facendo perdere le tracce.

Gli agenti stanno effettuando le verifiche necessarie per chiarire la dinamica dell’episodio.

Il colpo arriva a pochi giorni da un altro episodio che ha scosso i commercianti modicani: il furto nella notte da Bruno Euronics, dove un gruppo di incappucciati aveva aperto la saracinesca con un flex.

La notizia è in aggiornamento. Nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori particolari su quanto accaduto nell’esercizio commerciale di via Sacro Cuore.

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it

Cinzia Vernuccio
Cinzia Vernuccio è giornalista professionista, iscritta all'Ordine dei Giornalisti di Sicilia dal 1991. Vanta un'esperienza di oltre trent'anni nel mondo dell'informazione, maturata principalmente nel settore televisivo e della cronaca locale. Per oltre venticinque anni ha fatto parte della redazione di Video Mediterraneo, seguendo quotidianamente l'attualità, la cronaca, la politica e gli eventi del territorio ibleo. Negli anni Novanta ha collaborato con il quotidiano La Sicilia, occupandosi della cronaca della provincia di Ragusa. Nel corso della sua carriera ha inoltre presentato numerosi eventi istituzionali, culturali e di spettacolo in provincia di Ragusa e, negli ultimi anni, ha collaborato come corrispondente per diverse testate giornalistiche online, raccontando con particolare attenzione la cronaca e la vita amministrativa del territorio. Ha maturato anche una significativa esperienza nel settore della comunicazione istituzionale, curando uffici stampa di eventi e di personalità politiche del territorio ibleo. Conoscitrice delle dinamiche locali, continua a seguire quotidianamente le notizie della provincia di Ragusa con uno stile improntato alla chiarezza, all'approfondimento e al contatto diretto con il territorio.