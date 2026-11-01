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Modica, rapina al negozio Sportado di via Sacro Cuore poco prima della chiusura. Polizia sul posto
01 Nov 2026 21:55
Rapina questa sera a Modica, ai danni del negozio Sportado di via Sacro Cuore, una delle arterie commerciali più frequentate della città. L’episodio si è verificato intorno alle 20, proprio a ridosso dell’orario di chiusura dell’attività commerciale.
Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia di Stato per i primi accertamenti e per ricostruire quanto accaduto.
Al momento non si conoscono ancora i dettagli della rapina, né le modalità con cui sarebbe stata messa a segno. I rapinatori sono subito dopo fuggiti facendo perdere le tracce.
Gli agenti stanno effettuando le verifiche necessarie per chiarire la dinamica dell’episodio.
Il colpo arriva a pochi giorni da un altro episodio che ha scosso i commercianti modicani: il furto nella notte da Bruno Euronics, dove un gruppo di incappucciati aveva aperto la saracinesca con un flex.
La notizia è in aggiornamento. Nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori particolari su quanto accaduto nell’esercizio commerciale di via Sacro Cuore.
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