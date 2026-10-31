Incarichi a tre specialisti in pensione: Sallemi per l'Ortopedia del Guzzardi di Vittoria, Tumino per la Pediatria e Milardi per Anestesia e Rianimazione, fino al 31 dicembre 2026.
Anniversario: 17 anni fa la scomparsa di Carmela Ferrera ved. Antonelli
31 Ott 2026 18:40
Ragusa Ibla – Il 1° novembre 2026 ricorre il 17° anniversario della scomparsa della signora Carmela Ferrera, vedova Antonelli. La ricordano con infinito affetto il figlio Emanuele, i nipoti Damiano e Stefano, la sorella Vincenza, il cognato Francesco, i nipoti e i parenti tutti.
Una santa messa in suffragio sarà celebrata il 2 novembre 2026, alle ore 17, nella chiesa Anime Sante del Purgatorio.
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