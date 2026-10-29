Necrologi: È scomparso Salvatore Campailla

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«Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta.»

Ieri sera, improvvisamente, all’età di 92 anni è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari il signor

Salvatore Campailla

fu Giovanni

Ne danno il triste annuncio i figli Giovanni e Giorgio, le nuore, gli adorati nipoti Vanessa, Salvatore, Jessica e Monica, i pronipoti, i fratelli Enzo e Francesco, le cognate, i nipoti e i parenti tutti.

I funerali saranno celebrati venerdì 30 ottobre alle ore 15 nella Basilica Madonna delle Grazie.

Si ringraziano quanti vorranno partecipare al rito funebre.

Modica, 29 ottobre 2026

Onoranze funebri Barone, Modica

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