Incarichi a tre specialisti in pensione: Sallemi per l'Ortopedia del Guzzardi di Vittoria, Tumino per la Pediatria e Milardi per Anestesia e Rianimazione, fino al 31 dicembre 2026.
Necrologi: È scomparso Salvatore Campailla
29 Ott 2026 09:37
«Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta.»
Ieri sera, improvvisamente, all’età di 92 anni è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari il signor
Salvatore Campailla
fu Giovanni
Ne danno il triste annuncio i figli Giovanni e Giorgio, le nuore, gli adorati nipoti Vanessa, Salvatore, Jessica e Monica, i pronipoti, i fratelli Enzo e Francesco, le cognate, i nipoti e i parenti tutti.
I funerali saranno celebrati venerdì 30 ottobre alle ore 15 nella Basilica Madonna delle Grazie.
Si ringraziano quanti vorranno partecipare al rito funebre.
Modica, 29 ottobre 2026
Onoranze funebri Barone, Modica
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