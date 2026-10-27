I Ragusani nel Mondo e la soprano vittoriese Silvia Di Falco a Johannesburg per la Settimana della Cultura Italiana

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In Sudafrica vivono circa 80mila italiani, metà dei quali siciliani. A loro si è rivolta l’ultima iniziativa dell’associazione Ragusani nel Mondo, che nella seconda decade di ottobre ha portato a Johannesburg la soprano vittoriese Silvia Di Falco e la pianista siracusana Cristina Gianino per due concerti nell’ambito della Settimana della Cultura Italiana.

I concerti si sono tenuti a Casa Italia, centro di aggregazione per gli italiani all’estero, davanti a un pubblico numeroso di connazionali e di personalità sudafricane, con il patrocinio del Consolato italiano di Johannesburg e del Comites guidato da Giorgio De Valle. L’invito era arrivato dalla comunità dei Giuliani, guidata da Nick Giuricich, che aveva chiesto all’associazione ragusana di proporre una soprano. La scelta è caduta su Silvia Di Falco, tra le premiate della 31ª edizione del Premio Ragusani nel Mondo dello scorso 25 luglio.

Secondo l’associazione, le due esibizioni sono state tra le più apprezzate dell’intero programma predisposto dal Consolato, tanto da aprire la strada a un ritorno delle due artiste in Sudafrica in occasioni ancora più istituzionali, come le celebrazioni della Festa della Repubblica del 2 giugno: intese di massima sono state definite con l’ambasciatore d’Italia Alberto Vecchi.

È la decima iniziativa dei Ragusani nel Mondo in Sudafrica dall’inizio del secolo. Nel tempo l’associazione vi ha portato la Compagnia Amici del Teatro di Chiaramonte Gulfi, due rassegne di cinema italiano e siciliano con registi come Pasquale Scimeca, Vito Zagarrio e Nello Correale, i concerti di Lorenzo Licitra con Peppe Arezzo, le sfilate della stilista modicana Loredana Roccasalva e incontri sui temi ambientali, con il sostegno dell’Associazione dei Siciliani del Sudafrica fondata da Francesca e Salvatore Cristaudi.

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