Incarichi a tre specialisti in pensione: Sallemi per l'Ortopedia del Guzzardi di Vittoria, Tumino per la Pediatria e Milardi per Anestesia e Rianimazione, fino al 31 dicembre 2026.
Necrologi: È scomparso Girolamo Gerratana
27 Ott 2026 18:07
Nessuno muore sulla terra, finché vive nel cuore di chi resta.
Dopo una vita dedicata al lavoro e alla famiglia, all’età di 89 anni, è salito in Cielo il signor Girolamo Gerratana, fu Giovanni.
Ne danno il triste annuncio la moglie Anna, le figlie Maria e Sara, i generi Saro e Pippo, i nipoti Amelia con Giorgio, Miriana con Andrea, Nicola con Rita, i pronipoti Chiara e Alessandro, i cognati e i parenti tutti.
La camera ardente è allestita in via Gabbellazza Scorsone. I funerali avranno luogo giovedì 29 ottobre alle ore 11 nella chiesa Madonna delle Lacrime.
Si ringraziano tutti coloro che vorranno partecipare per l’ultimo saluto.
Modica, 27 ottobre 2026 – Onoranze funebri San Martino
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