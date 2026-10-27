Necrologi: È scomparso Giorgio Bongiorno

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Ieri, serenamente munito dei conforti religiosi, si è spento il signor Giorgio Bongiorno, di anni 66.

Ne danno il triste annuncio il figlio Emanuele con Marzia, la figlia Fiorella con Gianluca e la nipote Sofia, la compagna Pina, la sorella Jole con Vittorio, i nipoti Ettore e Ilenia, i nipoti e i parenti tutti.

Il corteo muoverà domani, mercoledì 28 ottobre, alle ore 15 dalla casa dell’estinto, in via F. Filzi 8. I funerali avranno luogo nella chiesa di San Francesco d’Assisi.

Si ringraziano tutti coloro che con affetto assisteranno al rito funebre. Le offerte saranno devolute in beneficenza. Si dispensa dalle visite.

Ragusa, 27 ottobre 2026 – Servizi funebri La Nazionale

© Riproduzione riservata