Organo, tromba e tenore a San Giorgio: giovedì parte il Festival organistico di Ibla

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Sarà il Duomo di San Giorgio, a Ragusa Ibla, ad aprire giovedì 29 ottobre alle 20 la trentunesima edizione del Festival organistico internazionale “Marco D’Avola-Città di Ragusa”, una delle rassegne musicali più longeve della Sicilia. Al centro della serata inaugurale, le sonorità dell’Organum Maximum Serassi-Allieri del 1881 custodito nella chiesa.

Il programma del concerto d’apertura mette in dialogo organo, tromba e voce tenorile, in un percorso che va da Händel a Mozart, da Purcell a Franck. All’organo siederà il maestro Diego Cannizzaro, organista della Cattedrale di Cefalù, affiancato da Carmelo Fede, già prima tromba del Teatro Massimo Bellini di Catania, e dal tenore Marcello Giordano Pellegrino, che nella sua carriera ha lavorato, tra gli altri, con Placido Domingo, Riccardo Muti e Franco Zeffirelli.

Il festival propone quest’anno otto appuntamenti con artisti di diversi Paesi e nuove collaborazioni internazionali.

Per il direttore artistico Marco D’Avola, ispettore onorario della Regione Siciliana per gli organi storici, ogni edizione è «un momento di grande emozione e di rinnovata responsabilità». Da oltre trent’anni, ricorda, la rassegna lavora per valorizzare il patrimonio organistico della provincia e far incontrare il pubblico con interpreti di livello internazionale; motivo di particolare orgoglio, quest’anno, sono i nuovi gemellaggi europei.

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