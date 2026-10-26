Due comisani premiati a Parigi: medaglia d’oro all’oncologo Vincenzo Canzonieri

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Vincenzo Canzonieri, medico oncologo, direttore dell’Unità Operativa di Anatomia Patologica del CRO di Aviano e docente universitario, originario di Comiso, è stato premiato a Parigi dalla “Société Académique Arts-Sciences-Lettres”, prestigiosa associazione culturale francese fondata il 12 novembre 1915 da René Flament.

Il premio viene assegnato ogni anno a prestigiosi esponenti del mondo della cultura, dell’arte e delle scienze ed è patrocinato dal Ministero della Cultura francese.

Il premio assegnato a Vincenzo Canzonieri rappresenta un riconoscimento per l’attività svolta dall’anatomo-patologo, originario di Comiso, che da più di 30 anni opera nel Friuli Venezia Giulia ed è docente all’Università di Trieste.

A Canzonieri sono stati conferiti il Diploma di Laurea e la Medaglia d’Oro al merito scientifico per l’attività di ricerca svolta a livello internazionale e per il fondamentale contributo offerto, con competenza e spirito di servizio, nei campi della diagnostica e della terapia, in particolare in ambito oncologico.

Sempre a Parigi è stato premiato anche l’artista comisano Roberto Guccione, che ha ricevuto il diploma e la Medaglia di Bronzo. Guccione, già ispettore della Polizia di Stato, è presidente dell’Associazione Culturale “La Via dell’Arte”, ma anche direttore artistico e promotore di numerose collettive internazionali d’arte.

Tra i premiati ci sono anche Rita Guardavascio, pittrice e poetessa di Genova, da anni residente in Sicilia, e Salvatore Gerbino, artista di Caltagirone. Entrambi collaborano attivamente con Roberto Guccione nelle numerose iniziative culturali e artistiche promosse dall’Associazione Culturale “La Via dell’Arte”. A tutti e due sono stati conferiti il Diploma di Laurea e la Medaglia di Peltro in riconoscimento della qualità del percorso artistico intrapreso e degli importanti risultati raggiunti nel corso della loro carriera.

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it