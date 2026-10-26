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Due comisani premiati a Parigi: medaglia d’oro all’oncologo Vincenzo Canzonieri
26 Ott 2026 16:10
Vincenzo Canzonieri, medico oncologo, direttore dell’Unità Operativa di Anatomia Patologica del CRO di Aviano e docente universitario, originario di Comiso, è stato premiato a Parigi dalla “Société Académique Arts-Sciences-Lettres”, prestigiosa associazione culturale francese fondata il 12 novembre 1915 da René Flament.
Il premio viene assegnato ogni anno a prestigiosi esponenti del mondo della cultura, dell’arte e delle scienze ed è patrocinato dal Ministero della Cultura francese.
Il premio assegnato a Vincenzo Canzonieri rappresenta un riconoscimento per l’attività svolta dall’anatomo-patologo, originario di Comiso, che da più di 30 anni opera nel Friuli Venezia Giulia ed è docente all’Università di Trieste.
A Canzonieri sono stati conferiti il Diploma di Laurea e la Medaglia d’Oro al merito scientifico per l’attività di ricerca svolta a livello internazionale e per il fondamentale contributo offerto, con competenza e spirito di servizio, nei campi della diagnostica e della terapia, in particolare in ambito oncologico.
Sempre a Parigi è stato premiato anche l’artista comisano Roberto Guccione, che ha ricevuto il diploma e la Medaglia di Bronzo. Guccione, già ispettore della Polizia di Stato, è presidente dell’Associazione Culturale “La Via dell’Arte”, ma anche direttore artistico e promotore di numerose collettive internazionali d’arte.
Tra i premiati ci sono anche Rita Guardavascio, pittrice e poetessa di Genova, da anni residente in Sicilia, e Salvatore Gerbino, artista di Caltagirone. Entrambi collaborano attivamente con Roberto Guccione nelle numerose iniziative culturali e artistiche promosse dall’Associazione Culturale “La Via dell’Arte”. A tutti e due sono stati conferiti il Diploma di Laurea e la Medaglia di Peltro in riconoscimento della qualità del percorso artistico intrapreso e degli importanti risultati raggiunti nel corso della loro carriera.
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