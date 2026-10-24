Ha reimparato la tromba con la sinistra: Valentina Cappello in concerto a Comiso

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C’è chi, davanti a un ostacolo, cambia strada. E c’è chi, come Valentina Cappello, cambia mano. Dal 2023 un problema neurologico al braccio destro ha costretto la trombettista jazz siciliana a ricominciare quasi da capo, imparando a suonare con la sinistra e ricostruendo la propria tecnica. Da quel percorso nasce oggi “Where are you?”, il suo primo disco da leader, che sarà presentato dal vivo questo sabato 24 ottobre, alle 21, al Teatro Naselli di Comiso.

L’album, pubblicato dall’etichetta Kido Music, sarà disponibile dallo stesso giorno su tutte le piattaforme digitali. Raccoglie otto composizioni originali scritte da Cappello per un quintetto che, accanto alla tromba e al flicorno soprano, schiera il trombone di Andrea Albanese, le tastiere di Nicolò Marano, il basso elettrico di Giuseppe Guglielmino e la batteria di Luca Failla.

Il titolo è una domanda che ogni musicista conosce bene: dove sei? È la vita fatta di partenze, spostamenti e lunghi periodi lontano da casa, che per Cappello si è svolta anche in mare, sulle navi da crociera. Oggi fa parte della produzione musicale del Carousel Lounge di MSC Euribia e, con la formazione Big Band At Sea, suona ogni giorno con colleghi di tutto il mondo. Il viaggio diventa così il filo che lega i brani: ognuno è una tappa, un paesaggio, un incontro, uno stato d’animo.

Il repertorio passa dallo swing al funky, attraversa atmosfere modali e incursioni più contemporanee. La tradizione jazzistica resta il punto di partenza, non un recinto. Tra i brani spicca “Echoes of his brass”, una ballad dedicata al trombettista Giacomo Uncini, scomparso prematuramente nel febbraio 2025. E resta forte il legame con la Sicilia, rivendicato come una forma di resistenza alla fuga dei cervelli.

Nelle parole dell’artista, il disco racconta le esperienze che l’hanno cambiata e le persone che hanno lasciato un segno nel suo cammino, con il mare come punto di osservazione privilegiato di un viaggio insieme geografico, umano e interiore. Quanto alla mano sinistra, Cappello parla di un cambiamento complesso, che le ha insegnato a trovare nuove possibilità anche quando la strada prende una direzione inattesa.

Proprio da quella svolta è nata la collaborazione con Yamaha Europe, che nella sede di Amburgo ha costruito per lei due prototipi di tromba mancina, progettati sulle sue esigenze. Diplomata al Conservatorio di Milano con Alberto Mandarini e oggi in perfezionamento con Andrea Tofanelli, Cappello è tra le fondatrici della Monique Chao Jazz Orchestra, con cui ha inciso due album, e collabora stabilmente con l’Orchestra Jazz Siciliana e con diverse big band italiane.

Sul palco del Naselli, sabato sera, saliranno anche alcuni ospiti: il trombettista e docente Maurizio Agosta, Yamaha International trumpet artist, il percussionista portoghese Ricardo Costa Oliveira, il bassista di origini brasiliane Marcos Siqueira e Gianbattista Corti, rappresentante di Yamaha Music in Italia. A condurre la serata sarà Gianvito Messina. L’ingresso è gratuito, fino a esaurimento dei posti.

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