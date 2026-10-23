Comiso-Santa Croce al Biazzo: la capolista a punteggio pieno sfida i verdarancio

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Nel campionato di Promozione, girone D, la gara di cartello è il derby tra Comiso e Santa Croce. Il Santa Croce, dopo le prime cinque giornate, comanda la classifica con 15 punti. Ha sempre vinto le cinque partite finora disputate e in questo momento si è ritagliato il ruolo di squadra da battere, con cui si era presentato ai nastri di partenza del campionato.

Domenica il Santa Croce gioca sul campo del Comiso. La partita si giocherà al Biazzo di Ragusa: il Comiso, infatti, non ha ancora avuto l’autorizzazione per giocare al “Beppe Borgese”. Sulla carta, il Santa Croce è ampiamente favorito. La squadra di mister Fabio Campanaro ha davvero una marcia in più. Il Comiso, che ha conquistato domenica scorsa il primo successo violando il campo del Real Gela, vuole invertire la rotta di un campionato dove finora ha raccolto poco. I verdarancio, che sono stati ripescati in Promozione, puntano quest’anno a conquistare la salvezza e a mantenere la categoria.

Le due squadre del comune capoluogo giocano entrambe nell’anticipo di sabato. Il Pro Ragusa ospita la Megarese, che dopo cinque giornate è già affamata di punti, trovandosi nei quartieri bassi della classifica. Il Ragusa Boys giocherà sul terreno del Sant’Anna di Enna.

Il Frigintini, penultimo in classifica, gioca sul campo del Qal’at di Caltagirone, che si trova in coda alla classifica e che finora ha sempre perso le cinque partite disputate. Potrebbe sembrare una gara da ultima spiaggia, ma il campionato è ancora lungo per entrambe. Ma se vuole risalire la china, il Frigintini non può farsi sfuggire gare come queste.

Fischio d’inizio alle 14,30.

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