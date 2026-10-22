Coppa Sicilia, lo Scicli in nove uomini batte il Pozzallo 2-1 nella gara d’andata

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La vittoria sul Pozzallo che i cremisi hanno incontrato allo stadio “S. Consales” di Rosolini con una prova miscelata bene fra gioco e cuore. Nonostante in nove uomini lo Scicli ha superato il Pozzallo riscattando il passo falso di domenica scorsa a Carlentini. Una vittoria di pura caparbietà, carattere e orgoglio. Nell’impegno infrasettimanale di Coppa Sicilia la USD CR Scicli ha superato per 2-1 il Pozzallo al termine di una gara pirotecnica per un pomeriggio calcistico da incorniciare. Un successo meritatissimo che cancella parzialmente la pesante sconfitta di domenica scorsa restituendo entusiasmo e certezze a tutto l’ambiente. Il primo tempo è stato di marca cremisi con i ragazzi di mister Saro Monaca aggressivi e determinati fin dai primi minuti. Gli sciclitani hanno preso in mano il pallino del gioco creando diverse limpide occasioni da rete. Soltanto una scarsa precisione sotto porta ha impedito allo Scicli di sbloccare subito il punteggio: Latif, Causarano e Cicconofri hanno divorato il vantaggio a tu per tu con il portiere avversario. Da segnalare anche l’ottima prestazione del giovane portiere Bonincontro al suo esordio assoluto da titolare; il giovane è stato autore di due parate decisive nel corso del match che hanno salvato il risultato nei momenti chiave. Il secondo tempo è stato da battaglia: lo Scicli è rimasto in 9 ma non ha ceduto nella forza e nel ritmo.

Nella ripresa, infatti, la gara è entrata nel vivo riservando colpi di scena a ripetizione. Lo Scicli ha trovato il meritato vantaggio grazie alla rete di Peppe Voi, abile a finalizzare una punizione di Spitale. Poco dopo, però, un episodio arbitrale sfavorevole ha portato all’espulsione di Carpentieri, lasciando la squadra in dieci uomini. Il Pozzallo ne ha approfittato trovando il momentaneo pareggio con una bella punizione dell’ex Cappello. Nonostante l’inferiorità numerica e il gol subito, lo Scicli non si è demoralizzato. La situazione si è complicata ulteriormente quando anche il capitano Peppe La China è stato mandato prima del tempo negli spogliatoi a causa di un cartellino rosso eccessivo per proteste. Rimasti in soli nove uomini contro gli undici avversari, i ragazzi dello Scicli compatti, agguerriti e spinti dall’orgoglio si sono riorganizzati e hanno continuato a lottare su ogni pallone. Il premio a questo sforzo è arrivato al 90′ con la rete di Cicconofri in contropiede che ha regalato il 2-1 decisivo, scatenando la gioia della panchina cremisi.

Adesso la testa alla capolista Atletico Catania che lo Scicli incontrerà sabato in casa. Poi mercoledì 28 ottobre il ritorno della gara di Coppa Sicilia con il Pozzallo. Lo Scicli è chiamato a dimostrare, in entrambe le gare, di potersela giocare contro ogni avversario.

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