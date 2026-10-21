Calcio, cambia lo staff tecnico, con l’allenatore Galfano ci sono anche Mauro Sardelli e Gaetano Cordaro

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Cambia lo staff tecnico del Vittoria calcio. L’avvento del nuovo allenatore Angelo Galfano porta con se anche alcuni mutamenti per ciò che riguarda lo staff tecnico che guida la squadra.

Insieme a Galfano ci saranno anche il nuovo allenatore in seconda Mauro Sardelli Mauro e il preparatore atletico Gaetano Cordaro. Viene invece confermato il preparatore dei portieri che aveva già iniziato la stagione affiancando Giancarlo Betta, Daniele Indelicato. Indelicato è stato confermato e continuerà ad occuparsi della preparazione specifica dei guardapali.

Il Vittoria non ha ancora un direttore sportivo. Dopo l’esonero di Tino Longo, nessuno ha preso ancora il suo posto.

Il Vittoria intanto continua la preparazione in vista dell’importante gara di domenica prossima. Galfano esordirà davanti al suo nuovo pubblico e la squadra avrà di fronte il forte Niscemi, che domenica ha addirittura scavalcato in classifica il Messina, considerata la squadra da battere del girone. Il Niscemi ora guida la classifica e il Messina è al secondo posto, a distanza di un punto. Il Messina – lo ricordiamo dieci giorni fa ha violato il campo del Vittoria dieci giorni fa, determinando l’esonero di Giancarlo Betta.

Nel Niscemi il Vittoria ritroverà Flavio Dos Santos, l’attaccante brasiliano che fu protagonista a Vittoria due stagioni orsono e che lo scorso anno ha guidato l’Avola alla promozione in serie D. Ora Dos Santos indossa la casacca gialloverde del Niscemi e arriverà a Vittoria da avversario. Dos Santos ha già segnato sei gol pesanti in questo avvio di stagione, risultando determinante per la sua squadra e segnalandosi come uno dei giocatori più quotati e rappresentativi della categoria.

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